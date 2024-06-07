https://sarabic.ae/20240607/ماكرون-يعتزم-تشكيل-تحالف-من-أجل-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا-1089628838.html

ماكرون يعتزم تشكيل تحالف من أجل إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

ماكرون يعتزم تشكيل تحالف من أجل إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T19:47+0000

2024-06-07T19:47+0000

2024-06-07T19:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم": "غدا، سنبدأ تعاونا جديدا ونعلن عن تسليم طائرات "ميراج - 2000"، لافتًا إلى أن "برنامج تدريب الطيارين سيبدأ قبل نهاية العام (الحالي)".وأكد ماكرون أن "فرنسا تخطط لتدريب 4500 جندي أوكراني"، لكنه لا يعتبر هذا القرار "تصعيدًا".وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالا يزعم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وردًا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، يمكن أن يأمر بضربهم.وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، أوائل مايو/ أيار الماضي، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

https://sarabic.ae/20240607/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تناقش-في-قمة-واشنطن-1089625954.html

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روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون