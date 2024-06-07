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سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/ماكرون-يعتزم-تشكيل-تحالف-من-أجل-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا-1089628838.html
ماكرون يعتزم تشكيل تحالف من أجل إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
ماكرون يعتزم تشكيل تحالف من أجل إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T19:47+0000
2024-06-07T19:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم": "غدا، سنبدأ تعاونا جديدا ونعلن عن تسليم طائرات "ميراج - 2000"، لافتًا إلى أن "برنامج تدريب الطيارين سيبدأ قبل نهاية العام (الحالي)".وأكد ماكرون أن "فرنسا تخطط لتدريب 4500 جندي أوكراني"، لكنه لا يعتبر هذا القرار "تصعيدًا".وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالا يزعم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وردًا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، يمكن أن يأمر بضربهم.وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، أوائل مايو/ أيار الماضي، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240607/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تناقش-في-قمة-واشنطن-1089625954.html
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روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون يعتزم تشكيل تحالف من أجل إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

19:47 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم": "غدا، سنبدأ تعاونا جديدا ونعلن عن تسليم طائرات "ميراج - 2000"، لافتًا إلى أن "برنامج تدريب الطيارين سيبدأ قبل نهاية العام (الحالي)".
وأكد ماكرون أن "فرنسا تخطط لتدريب 4500 جندي أوكراني"، لكنه لا يعتبر هذا القرار "تصعيدًا".
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني ليس لديهم أية حصانة.
وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تناقش في قمة واشنطن
16:34 GMT
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالا يزعم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وردًا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، يمكن أن يأمر بضربهم.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، أوائل مايو/ أيار الماضي، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.

وأضاف ماكرون أن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT
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