https://sarabic.ae/20240607/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تستخدم-الألغام-العنقودية-الألمانية-في-مقاطعة-خاركوف-1089596003.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تستخدم الألغام العنقودية الألمانية في مقاطعة خاركوف
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تستخدم الألغام العنقودية الألمانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتلغيم المنطقة في مقاطعة خاركوف باستخدام ألغام مغناطيسية... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T05:38+0000
2024-06-07T05:38+0000
2024-06-07T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد: "في بلدات عدة واقعة في مقاطعة خاركوف، التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، حيث يتم استخدام ألغام وصواريخ مدفعية عنقودية محشورة بألغام مضادة للدبابات".وأوضح الخبير أن القوات الأمنية الأوكرانية تقوم بتلغيم المنطقة التي لا يزال فيها مدنيون، حيث تحاول القوات الأوكرانية استهداف وضرب كل ما يتحرك في المناطق التابعة لها في مقاطعة خاركوف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
https://sarabic.ae/20240531/خبيرعسكري-القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-1089375718.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تستخدم الألغام العنقودية الألمانية في مقاطعة خاركوف
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتلغيم المنطقة في مقاطعة خاركوف باستخدام ألغام مغناطيسية ألمانية الصنع.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد: "في بلدات عدة واقعة في مقاطعة خاركوف، التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، حيث يتم استخدام ألغام وصواريخ مدفعية عنقودية محشورة بألغام مضادة للدبابات".
وأوضح الخبير أن القوات الأمنية الأوكرانية تقوم بتلغيم المنطقة التي لا يزال فيها مدنيون، حيث تحاول القوات الأوكرانية استهداف وضرب كل ما يتحرك في المناطق التابعة لها في مقاطعة خاركوف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.