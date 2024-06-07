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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تستخدم-الألغام-العنقودية-الألمانية-في-مقاطعة-خاركوف-1089596003.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تستخدم الألغام العنقودية الألمانية في مقاطعة خاركوف
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تستخدم الألغام العنقودية الألمانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتلغيم المنطقة في مقاطعة خاركوف باستخدام ألغام مغناطيسية... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T05:38+0000
2024-06-07T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/16/1089096533_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3bce86532b799ce095d909452b84774.jpg
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد: "في بلدات عدة واقعة في مقاطعة خاركوف، التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، حيث يتم استخدام ألغام وصواريخ مدفعية عنقودية محشورة بألغام مضادة للدبابات".وأوضح الخبير أن القوات الأمنية الأوكرانية تقوم بتلغيم المنطقة التي لا يزال فيها مدنيون، حيث تحاول القوات الأوكرانية استهداف وضرب كل ما يتحرك في المناطق التابعة لها في مقاطعة خاركوف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
https://sarabic.ae/20240531/خبيرعسكري-القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-1089375718.html
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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تستخدم الألغام العنقودية الألمانية في مقاطعة خاركوف

05:38 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتلغيم المنطقة في مقاطعة خاركوف باستخدام ألغام مغناطيسية ألمانية الصنع.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد: "في بلدات عدة واقعة في مقاطعة خاركوف، التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، حيث يتم استخدام ألغام وصواريخ مدفعية عنقودية محشورة بألغام مضادة للدبابات".
وأوضح الخبير أن القوات الأمنية الأوكرانية تقوم بتلغيم المنطقة التي لا يزال فيها مدنيون، حيث تحاول القوات الأوكرانية استهداف وضرب كل ما يتحرك في المناطق التابعة لها في مقاطعة خاركوف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
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