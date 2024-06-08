https://sarabic.ae/20240608/اندلاع-حريق-في-مستوطنة-بشمالي-إسرائيل-بعد-إطلاق-صاروخين-مضادين-للدروع-من-لبنان--1089651862.html
اندلاع حريق في مستوطنة بشمالي إسرائيل بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان
اندلاع حريق في مستوطنة بشمالي إسرائيل بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، باندلاع حريق هائل في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T18:18+0000
2024-06-08T18:18+0000
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه اندلع حريق هائل في مستوطنة "مسغاف عام" بالشمال الإسرائيلي جراء سقوط صاروخين مضادين للدروع انطلقا من الأراضي اللبنانية. وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، باندلاع حريق في موقعين للجيش و"اليونيفيل" قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الأزرق، مؤكدة أن الدفاع المدني يعمل على إخماده.وقالت الوكالة، إن "بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة تعرضا لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة"، مشيرة إلى أن "جنود العدو المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل البلدة".وفي نبأ آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، "بانفجار عدد من الألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستعمرة المنارة عند أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية"، مشيرة إلى أن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، "شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".وقال الحزب، في بيان له، إن المسيّرة "استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
اندلاع حريق في مستوطنة بشمالي إسرائيل بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، باندلاع حريق هائل في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه اندلع حريق هائل في مستوطنة "مسغاف عام" بالشمال الإسرائيلي جراء سقوط صاروخين مضادين للدروع انطلقا من الأراضي اللبنانية.
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، باندلاع حريق في موقعين للجيش
و"اليونيفيل" قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الأزرق، مؤكدة أن الدفاع المدني يعمل على إخماده.
وقالت الوكالة
، إن "بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة تعرضا لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة"، مشيرة إلى أن "جنود العدو المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل البلدة".
وفي نبأ آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
، "بانفجار عدد من الألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستعمرة المنارة عند أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية"، مشيرة إلى أن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، "شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية
على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
وقال الحزب، في بيان له
، إن المسيّرة "استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".