https://sarabic.ae/20240609/الإذاعة-الإسرائيلية-لا-يمكن-الاستمرار-في-غزة-دون-وضع-خطة-لليوم-التالي-للحرب-في-القطاع-1089661393.html
الإذاعة الإسرائيلية: لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة لليوم التالي للحرب في القطاع
الإذاعة الإسرائيلية: لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة لليوم التالي للحرب في القطاع
سبوتنيك عربي
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة لليوم التالي للحرب في القطاع. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T08:49+0000
2024-06-09T08:49+0000
2024-06-09T08:49+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن طال شالو، المحلل السياسي لموقع "واللا"، أنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة أو أفق سياسي واضح لليوم التالي للحرب في القطاع.وأوضح المحلل السياسي أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعلم أن ساعة بلاده الدولية تنفد وقدرة إسرائيل على تنفيذ والقيام بعمليات كبيرة مثل عملية استعادة المحتجزين الأربعة تعتمد على الشرعية الدولية.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد في وحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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https://sarabic.ae/20240608/بن-غفير-نعيد-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-من-خلال-الضغط-العسكري-الكبير-والمتواصل-فقط-1089653053.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الإذاعة الإسرائيلية: لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة لليوم التالي للحرب في القطاع
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة لليوم التالي للحرب في القطاع.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن طال شالو، المحلل السياسي لموقع "واللا"، أنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة أو أفق سياسي واضح لليوم التالي للحرب في القطاع.
وأوضح المحلل السياسي أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي
، يعلم أن ساعة بلاده الدولية تنفد وقدرة إسرائيل على تنفيذ والقيام بعمليات كبيرة مثل عملية استعادة المحتجزين الأربعة تعتمد على الشرعية الدولية.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد في وحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك
، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.