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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240609/الخارجية-الإماراتية-ندين-بأشد-العبارات-الانتهاكات-الإسرائيلية-وقتل-الأبرياء--1089676342.html
الخارجية الإماراتية: ندين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية وقتل الأبرياء
الخارجية الإماراتية: ندين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية وقتل الأبرياء
سبوتنيك عربي
أصدرت الخارجية الإماراتية بيانا، اليوم الأحد، أدانت فيه بأشد العبارات "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء،... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T15:51+0000
2024-06-09T15:51+0000
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ونقلت وكالة "وام" عن الوزارة تأكيدها على أن "الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".وطالب البيان الإماراتي بالوقف الفوري لإطلاق النار "لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع".يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن "تحرير 4 أسرى إسرائيليين من قلب مخيم النصيرات".وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25 عاما)، ألموع مئير (21 عاما) وأندري كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر"، على حد وصف البيان الإسرائيلي.وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240609/انتحار-جندي-إسرائيلي-بعد-تلقيه-استدعاء-للقتال-في-غزة-وعائلته-تطلب-إقامة-مراسم-عسكرية-1089674074.html
https://sarabic.ae/20240609/قطر-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-نقطة-تحول-في-تاريخ-الشرق-الأوسط-والعالم-1089665025.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الإماراتية: ندين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية وقتل الأبرياء

15:51 GMT 09.06.2024
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023
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أصدرت الخارجية الإماراتية بيانا، اليوم الأحد، أدانت فيه بأشد العبارات "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
ونقلت وكالة "وام" عن الوزارة تأكيدها على أن "الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".
وطالب البيان الإماراتي بالوقف الفوري لإطلاق النار "لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
انتحار جندي إسرائيلي بعد تلقيه استدعاء للقتال في غزة وعائلته تطلب إقامة "مراسم" عسكرية
14:51 GMT
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن "تحرير 4 أسرى إسرائيليين من قلب مخيم النصيرات".
وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25 عاما)، ألموع مئير (21 عاما) وأندري كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر"، على حد وصف البيان الإسرائيلي.
وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
قطر: الحرب الإسرائيلية على غزة نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط والعالم
11:12 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى15:47 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
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