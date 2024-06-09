https://sarabic.ae/20240609/الخارجية-الإماراتية-ندين-بأشد-العبارات-الانتهاكات-الإسرائيلية-وقتل-الأبرياء--1089676342.html

الخارجية الإماراتية: ندين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية وقتل الأبرياء

الخارجية الإماراتية: ندين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية وقتل الأبرياء

سبوتنيك عربي

أصدرت الخارجية الإماراتية بيانا، اليوم الأحد، أدانت فيه بأشد العبارات "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء،... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T15:51+0000

2024-06-09T15:51+0000

2024-06-09T15:51+0000

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ونقلت وكالة "وام" عن الوزارة تأكيدها على أن "الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".وطالب البيان الإماراتي بالوقف الفوري لإطلاق النار "لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع".يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن "تحرير 4 أسرى إسرائيليين من قلب مخيم النصيرات".وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25 عاما)، ألموع مئير (21 عاما) وأندري كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر"، على حد وصف البيان الإسرائيلي.وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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