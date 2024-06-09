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انتحار جندي إسرائيلي بعد تلقيه استدعاء للقتال في غزة وعائلته تطلب إقامة "مراسم" عسكرية
انتحار جندي إسرائيلي بعد تلقيه استدعاء للقتال في غزة وعائلته تطلب إقامة "مراسم" عسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بانتحار جندي بعد تلقيه استدعاء للقتال في قطاع غزة. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T14:51+0000
2024-06-09T14:51+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن أليران مزراحي، جندي إسرائيلي خدم أكثر من شهرين في غزة، وتم علاجه في وزارة الدفاع، قد أقدم على الانتحار فور استدعائه للقتال مرة أخرى في القطاع.فيما أوضح بار شيم أور، المحلل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، على صفحته الرسمية على "إكس"، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي لم يعترف بإعاقة الجندي المنتحر، ولم تقم له لجنة إعاقة بناء على طلبه، وفور علمه بالاستدعاء للجيش للقتال في غزة مرة أخرى أقدم على الانتحار.وأشار إلى أن عائلة الجندي المنتحر طلبت إقامة مراسم أو جنازة عسكرية لذويها كونه كان جنديا وخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل انتحاره، لمدة 78 يوما كاملة، وأنه كان في فترة ما بعد الصدمة، مؤكدا أن دولة إسرائيل لم تسمح لعائلته بدفنه في جنازة عسكرية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أقرّ الجنرال رافي ميلو، قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي بأن هناك أزمة ثقة كبيرة في الجيش.ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن الجنرال رافي ميلو أن هناك أزمة ثقة كبيرة من المواطنين الإسرائيليين في الجيش، وهناك صعوبة كبيرة في توفير الشعور بالأمن لسكان البلاد.واعترف القائد العسكري الإسرائيلي بأن بلاده لم توفر أو تؤمن الحماية لمستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو اليوم الذي بدأت فيه عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، مشيرا إلى أن الجيش يدرك المسؤولية عن الفشل في السابع من أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة لليوم التالي للحرب في القطاع.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن طال شالو، المحلل السياسي لموقع "واللا"، أنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة أو أفق سياسي واضح لليوم التالي للحرب في القطاع، مضيفا أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعلم أن ساعة بلاده الدولية تنفد وقدرة إسرائيل على تنفيذ والقيام بعمليات كبيرة مثل عملية استعادة المحتجزين الأربعة تعتمد على الشرعية الدولية. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240609/في-كلمة-مساء-اليوم-ترجيح-إسرائيلي-بإعلان-غانتس-استقالته-من-كابينيت-الحرب-والأخير-يجتمع-الليلة-1089664871.html
https://sarabic.ae/20240609/قائد-الجبهة-الداخلية-بالجيش-الإسرائيلي-هناك-أزمة-ثقة-كبيرة-من-المواطنين-في-جيشهم-1089662182.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

انتحار جندي إسرائيلي بعد تلقيه استدعاء للقتال في غزة وعائلته تطلب إقامة "مراسم" عسكرية

14:51 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بانتحار جندي بعد تلقيه استدعاء للقتال في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن أليران مزراحي، جندي إسرائيلي خدم أكثر من شهرين في غزة، وتم علاجه في وزارة الدفاع، قد أقدم على الانتحار فور استدعائه للقتال مرة أخرى في القطاع.
فيما أوضح بار شيم أور، المحلل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، على صفحته الرسمية على "إكس"، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي لم يعترف بإعاقة الجندي المنتحر، ولم تقم له لجنة إعاقة بناء على طلبه، وفور علمه بالاستدعاء للجيش للقتال في غزة مرة أخرى أقدم على الانتحار.
الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
في كلمة مساء اليوم.. ترجيح إسرائيلي بإعلان غانتس استقالته من "كابينيت الحرب" والأخير يجتمع الليلة
11:21 GMT
وأشار إلى أن عائلة الجندي المنتحر طلبت إقامة مراسم أو جنازة عسكرية لذويها كونه كان جنديا وخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل انتحاره، لمدة 78 يوما كاملة، وأنه كان في فترة ما بعد الصدمة، مؤكدا أن دولة إسرائيل لم تسمح لعائلته بدفنه في جنازة عسكرية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أقرّ الجنرال رافي ميلو، قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي بأن هناك أزمة ثقة كبيرة في الجيش.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن الجنرال رافي ميلو أن هناك أزمة ثقة كبيرة من المواطنين الإسرائيليين في الجيش، وهناك صعوبة كبيرة في توفير الشعور بالأمن لسكان البلاد.
واعترف القائد العسكري الإسرائيلي بأن بلاده لم توفر أو تؤمن الحماية لمستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو اليوم الذي بدأت فيه عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، مشيرا إلى أن الجيش يدرك المسؤولية عن الفشل في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة لليوم التالي للحرب في القطاع.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي: هناك أزمة ثقة كبيرة من المواطنين في جيشهم
09:27 GMT
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن طال شالو، المحلل السياسي لموقع "واللا"، أنه لا يمكن الاستمرار في غزة دون وضع خطة أو أفق سياسي واضح لليوم التالي للحرب في القطاع، مضيفا أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعلم أن ساعة بلاده الدولية تنفد وقدرة إسرائيل على تنفيذ والقيام بعمليات كبيرة مثل عملية استعادة المحتجزين الأربعة تعتمد على الشرعية الدولية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى15:47 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
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