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في كلمة مساء اليوم.. ترجيح إسرائيلي بإعلان غانتس استقالته من "كابينيت الحرب" والأخير يجتمع الليلة
في كلمة مساء اليوم.. ترجيح إسرائيلي بإعلان غانتس استقالته من "كابينيت الحرب" والأخير يجتمع الليلة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي سيلقي كلمة مهمة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بتقديم استقالته من منصبه. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T11:21+0000
2024-06-09T11:21+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن غانتس سيلقي خطابا أو كلمة مهمة في وقت لاحق من اليوم، بعدما تم تأجيلها فور الإعلان عن إعادة 4 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، أمس السبت.وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" سيجتمع مساء اليوم أيضا، في إشارة إلى مناقشة محتملة بعد إعلان غانتس استقالته - المرجحة - من منصبه كوزير في حكومة الطوارئ بزعامة بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد في وحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25)، ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240609/قائد-الجبهة-الداخلية-بالجيش-الإسرائيلي-هناك-أزمة-ثقة-كبيرة-من-المواطنين-في-جيشهم-1089662182.html
https://sarabic.ae/20240609/أسيرة-إسرائيلية-محررة-لم-أكن-محتجزة-في-الأنفاق-وكنت-أخرج-لاستنشاق-الهواء-1089659378.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

في كلمة مساء اليوم.. ترجيح إسرائيلي بإعلان غانتس استقالته من "كابينيت الحرب" والأخير يجتمع الليلة

11:21 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMالوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي سيلقي كلمة مهمة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بتقديم استقالته من منصبه.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن غانتس سيلقي خطابا أو كلمة مهمة في وقت لاحق من اليوم، بعدما تم تأجيلها فور الإعلان عن إعادة 4 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، أمس السبت.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" سيجتمع مساء اليوم أيضا، في إشارة إلى مناقشة محتملة بعد إعلان غانتس استقالته - المرجحة - من منصبه كوزير في حكومة الطوارئ بزعامة بنيامين نتنياهو.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي: هناك أزمة ثقة كبيرة من المواطنين في جيشهم
09:27 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد في وحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25)، ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".
المحتجزين الإسرائيليين الأربعة لدى حركة حماس الفلسطينية الذين حررتهم قوات الجيش الإسرائيلي في النصيرات بقطاع غزة، 8 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
أسيرة إسرائيلية محررة: لم أكن محتجزة في الأنفاق وكنت أخرج لاستنشاق الهواء
07:21 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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