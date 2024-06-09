https://sarabic.ae/20240609/في-كلمة-مساء-اليوم-ترجيح-إسرائيلي-بإعلان-غانتس-استقالته-من-كابينيت-الحرب-والأخير-يجتمع-الليلة-1089664871.html
في كلمة مساء اليوم.. ترجيح إسرائيلي بإعلان غانتس استقالته من "كابينيت الحرب" والأخير يجتمع الليلة
في كلمة مساء اليوم.. ترجيح إسرائيلي بإعلان غانتس استقالته من "كابينيت الحرب" والأخير يجتمع الليلة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي سيلقي كلمة مهمة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بتقديم استقالته من منصبه. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T11:21+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن غانتس سيلقي خطابا أو كلمة مهمة في وقت لاحق من اليوم، بعدما تم تأجيلها فور الإعلان عن إعادة 4 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، أمس السبت.وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" سيجتمع مساء اليوم أيضا، في إشارة إلى مناقشة محتملة بعد إعلان غانتس استقالته - المرجحة - من منصبه كوزير في حكومة الطوارئ بزعامة بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد في وحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25)، ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
في كلمة مساء اليوم.. ترجيح إسرائيلي بإعلان غانتس استقالته من "كابينيت الحرب" والأخير يجتمع الليلة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي سيلقي كلمة مهمة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بتقديم استقالته من منصبه.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن غانتس سيلقي خطابا أو كلمة مهمة في وقت لاحق من اليوم، بعدما تم تأجيلها فور الإعلان عن إعادة 4 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، أمس السبت.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"
سيجتمع مساء اليوم أيضا، في إشارة إلى مناقشة محتملة بعد إعلان غانتس استقالته - المرجحة - من منصبه كوزير في حكومة الطوارئ بزعامة بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد في وحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك
، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25)، ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.