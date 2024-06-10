https://sarabic.ae/20240610/الخبير-تمام-نور-الدين-ماكرون-تعرض-لخيبة-أمل-وأصبح-مكروها-من-الفرنسيين-1089703965.html

الخبير تمام نور الدين: ماكرون تعرض لخيبة أمل وأصبح مكروها من الفرنسيين

الخبير تمام نور الدين: ماكرون تعرض لخيبة أمل وأصبح مكروها من الفرنسيين

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الشأن الأوروبي، تمّام نور الدين، أن زلزالا حصل في فرنسا جراء خيبة الأمل التي تعرض لها إيمانويل ماكرون، فالأخير كان يتوقع الحصول على أكبر نسبة من... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T11:27+0000

2024-06-10T11:27+0000

2024-06-10T11:27+0000

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وتوقع الخبير، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، حدوث تغير في الخطط فيما يتعلق بمن سيحكم القارة الأوروبية والمفاصل الأساسية في الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن "مهمة حكم فرنسا ستكون صعبة على ماكرون لأنه سيفشل في استعادة التركيبة السياسية السابقة".وذكر أن الكثير من الأمور ستتغير في الاتحاد الأوروبي، وأنها "ستنعكس على حياة الأوروبيين ومستقبل القارة وسياساتها تجاه روسيا ومنطقة الشرق الأوسط".وأضاف الخبير أن "لا قدرة لفرنسا على إجراء انتخابات في مدة زمنية قصيرة، إذ لا توجد أوراق كافية لتعبئة اللوائح الانتخابية وتوزيعها على الفرنسيين، بالإضافة الى مشكلات لوجستية كبيرة تعيق إتمام العملية الانتخابية".وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي أصبح مكروها من قبل الفرنسيين بسبب مواقفه من الحرب في أوكرانيا وفلسطين، وذكّر بنسب الأصوات العالية التي حصل عليها اليمين المتطرف في فرنسا والتي كانت رافضة لسياسات الرئيس الفرنسي.واعتبر الخبير أن "وصول اليمين المتطرف الى الحكم في فرنسا ومشاركته في الحكومة قد يدفع ماكرون إلى الاستقالة، ومطالبة الفرنسيين بإعادة انتخابه ليثبت نفسه مسيطرا أمام منافسيه".وكشف عن وجود معلومات تفيد بأن ماكرون يحاول طلب استشارة من مرجعيات دستورية كبيرة في فرنسا ليحصل على رأيها فيما يتعلق بمستقبله السياسي، أي هل يتنحى عن الحكم او يترشح لولاية رئاسية جديدة.وتوقع أن يشهد العالم تغيرات في العلاقات بين فرنسا وروسيا في حال تولى اليمين المتطرف الحكم في البلاد، مشيرا إلى أن "ماكرون لم يحمِ أوروبا من خطر الحرب".وقال: "حين يهدد ماكرون بإرسال قوات برية للقتال في أوكرانيا، فهذه رسالة للروس والأوروبيين، لأنه يرى نفسه سيدا لأوروبا". وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.مجلس الفيدرالية الروسي: هزيمة ماكرون وشولتز تظهر فشل السياسيينلوبان بعد حل ماكرون للبرلمان: مستعدون لتولي السلطة

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https://sarabic.ae/20240606/ماكرون-فرنسا-ستزود-أوكرانيا-بـ5-طائرات-مقاتلة-وستدرب-الطيارين-الأوكرانيين-1089591419.html

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