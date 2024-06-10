https://sarabic.ae/20240610/جندي-أوكراني-يسبح-على-طواف-مصنوع-من-زجاجات-بلاستيكية-فارغة-ويستسلم-للجيش-الروسي-فيديو-1089688351.html
جندي أوكراني يسبح على طواف مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة ويستسلم للجيش الروسي.. فيديو
جندي أوكراني يسبح على طواف مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة ويستسلم للجيش الروسي.. فيديو
سبوتنيك عربي
سبح جندي أوكراني عبر نهر الدنيبر على طواف مصنوع من الزجاجات البلاستيكية الفارغة واستسلم للجيش الروسي. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T03:29+0000
2024-06-10T03:29+0000
2024-06-10T03:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
نادي الفيديو
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يأتي استسلام الجندي بعد أن اتصل سابقًا بالجيش الروسي من خلال برنامج الدردشة الآلي للجندي الحر، حسبما ذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك".ووفقا للمصادر، تم الإعداد لانتقال الجندي إلى الجانب قبل 3 أشهر تقريبا.في الوقت نفسه، أخبر الجندي القوات الروسية أن الجيش الأوكراني يخطط لنقل التابع له (الجندي) جزئيًا إلى اتجاه خاركوف في المستقبل القريب، لذلك قرر الهروب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, نادي الفيديو
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, نادي الفيديو
جندي أوكراني يسبح على طواف مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة ويستسلم للجيش الروسي.. فيديو
سبح جندي أوكراني عبر نهر الدنيبر على طواف مصنوع من الزجاجات البلاستيكية الفارغة واستسلم للجيش الروسي.
يأتي استسلام الجندي بعد أن اتصل سابقًا بالجيش الروسي
من خلال برنامج الدردشة الآلي للجندي الحر، حسبما ذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك".
ووفقا للمصادر، تم الإعداد لانتقال الجندي إلى الجانب قبل 3 أشهر تقريبا.
في الوقت نفسه، أخبر الجندي القوات الروسية أن الجيش الأوكراني يخطط لنقل التابع له (الجندي) جزئيًا إلى اتجاه خاركوف في المستقبل القريب، لذلك قرر الهروب.