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كواليس السينما
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27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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183 د
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الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مرايا العلوم
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240610/جندي-أوكراني-يسبح-على-طواف-مصنوع-من-زجاجات-بلاستيكية-فارغة-ويستسلم-للجيش-الروسي-فيديو-1089688351.html
جندي أوكراني يسبح على طواف مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة ويستسلم للجيش الروسي.. فيديو
جندي أوكراني يسبح على طواف مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة ويستسلم للجيش الروسي.. فيديو
سبوتنيك عربي
سبح جندي أوكراني عبر نهر الدنيبر على طواف مصنوع من الزجاجات البلاستيكية الفارغة واستسلم للجيش الروسي. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T03:29+0000
2024-06-10T03:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
نادي الفيديو
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يأتي استسلام الجندي بعد أن اتصل سابقًا بالجيش الروسي من خلال برنامج الدردشة الآلي للجندي الحر، حسبما ذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك".ووفقا للمصادر، تم الإعداد لانتقال الجندي إلى الجانب قبل 3 أشهر تقريبا.في الوقت نفسه، أخبر الجندي القوات الروسية أن الجيش الأوكراني يخطط لنقل التابع له (الجندي) جزئيًا إلى اتجاه خاركوف في المستقبل القريب، لذلك قرر الهروب.
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, نادي الفيديو
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, نادي الفيديو

جندي أوكراني يسبح على طواف مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة ويستسلم للجيش الروسي.. فيديو

03:29 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Дмитрий Макеев / الانتقال إلى بنك الصورسد على نهر الدنيبر تابع لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية دمر بسبب استهدافه من قبل الجيش الأوكراني
سد على نهر الدنيبر تابع لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية دمر بسبب استهدافه من قبل الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Дмитрий Макеев
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تابعنا عبر
سبح جندي أوكراني عبر نهر الدنيبر على طواف مصنوع من الزجاجات البلاستيكية الفارغة واستسلم للجيش الروسي.
يأتي استسلام الجندي بعد أن اتصل سابقًا بالجيش الروسي من خلال برنامج الدردشة الآلي للجندي الحر، حسبما ذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك".
ووفقا للمصادر، تم الإعداد لانتقال الجندي إلى الجانب قبل 3 أشهر تقريبا.
في الوقت نفسه، أخبر الجندي القوات الروسية أن الجيش الأوكراني يخطط لنقل التابع له (الجندي) جزئيًا إلى اتجاه خاركوف في المستقبل القريب، لذلك قرر الهروب.
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