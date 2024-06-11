https://sarabic.ae/20240611/اختتام-أعمال-المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التعليم-في-قازان---1089764514.html

اختتام أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان

اختتام أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان

سبوتنيك عربي

اختتم المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الثلاثاء، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية من نحو... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T19:31+0000

2024-06-11T19:31+0000

2024-06-11T19:31+0000

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وتستضيف عاصمة تتارستان المنتدى الدولي لوزراء التعليم للعام الثاني على التوالي، إذ أصبح المنتدى من أكبر المنصات في العالم لمناقشة البيئة التعليمية ونظام القيم والتربية، وميزات تنظيم الترفيه للأطفال والعمل مع الشباب.و على الرغم من ضغوط العقوبات، التي لا هوادة فيها من الغرب الجماعي، يواصل التعليم الروسي تطوير وإدخال ممارسات جديدة بنشاط، وروسيا من جانبها، مستعدة لتقاسم تجربتها الناجحة مع البلدان المنفتحة على التعاون المتساوي.وقال وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف: وتابع: "من المهم أن تسمع جميع البلدان بعضها بعضا. نحن نشكل مستقبل البلدان المتساوية، وتكافؤ الفرص لأطفالنا، والأمر يعتمد علينا جميعًا كيف سيكون شكل هذا العالم المستقبلي".وتناول المنتدى، هذا العام، مجموعة واسعة من المواضيع، بالإضافة إلى التعاون الدولي ونقل الخبرات، ناقش المشاركون تطوير التعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي، ومشاريع في مجال العمل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وملامح عمل التوجيه المهني مع أطفال المدارس، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعاون الدولي وغيرها من المواضيع.تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليموبناء على نتائج المنتدى، عقدت وفود الدول المشاركة عددا من الاجتماعات المشتركة من أجل التعاون، ووقع وزيرالتعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، ووزير التربية الوطنية والتدريب المهني في جمهورية جيبوتي، مصطفى محمد محمود، مذكرة تعاون في مجال التعليم العام والمهني الثانوي والتعليم الإضافي."روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازانكما تمت دعوة المشاركين في المنتدى للانضمام إلى برنامج "المدرسين الروس في الخارج" ومشاريع بناء المدارس المشتركة وإعداد الكتب المدرسية المشتركة.

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https://sarabic.ae/20240610/المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التعليم-في-قازان-بمشاركة-أكثر-من-150-مندوبا-أجنبيا-1089759911.html

https://sarabic.ae/20240610/روسيا-إلى-العالم-انطلاق-أعمال-المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التربية-والتعليم-في-قازان-1089716583.html

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