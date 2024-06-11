https://sarabic.ae/20240611/اختتام-أعمال-المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التعليم-في-قازان---1089764514.html
اختتام أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان
اختتام أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان
سبوتنيك عربي
اختتم المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الثلاثاء، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية من نحو... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T19:31+0000
2024-06-11T19:31+0000
2024-06-11T19:31+0000
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وتستضيف عاصمة تتارستان المنتدى الدولي لوزراء التعليم للعام الثاني على التوالي، إذ أصبح المنتدى من أكبر المنصات في العالم لمناقشة البيئة التعليمية ونظام القيم والتربية، وميزات تنظيم الترفيه للأطفال والعمل مع الشباب.و على الرغم من ضغوط العقوبات، التي لا هوادة فيها من الغرب الجماعي، يواصل التعليم الروسي تطوير وإدخال ممارسات جديدة بنشاط، وروسيا من جانبها، مستعدة لتقاسم تجربتها الناجحة مع البلدان المنفتحة على التعاون المتساوي.وقال وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف: وتابع: "من المهم أن تسمع جميع البلدان بعضها بعضا. نحن نشكل مستقبل البلدان المتساوية، وتكافؤ الفرص لأطفالنا، والأمر يعتمد علينا جميعًا كيف سيكون شكل هذا العالم المستقبلي".وتناول المنتدى، هذا العام، مجموعة واسعة من المواضيع، بالإضافة إلى التعاون الدولي ونقل الخبرات، ناقش المشاركون تطوير التعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي، ومشاريع في مجال العمل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وملامح عمل التوجيه المهني مع أطفال المدارس، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعاون الدولي وغيرها من المواضيع.تشكيل فريق عمل حول المهن الإبداعية وإنشاء كليات في منتدى قازان لوزراء التربية والتعليموبناء على نتائج المنتدى، عقدت وفود الدول المشاركة عددا من الاجتماعات المشتركة من أجل التعاون، ووقع وزيرالتعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، ووزير التربية الوطنية والتدريب المهني في جمهورية جيبوتي، مصطفى محمد محمود، مذكرة تعاون في مجال التعليم العام والمهني الثانوي والتعليم الإضافي."روسيا إلى العالم"... انطلاق أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التربية والتعليم في قازانكما تمت دعوة المشاركين في المنتدى للانضمام إلى برنامج "المدرسين الروس في الخارج" ومشاريع بناء المدارس المشتركة وإعداد الكتب المدرسية المشتركة.
https://sarabic.ae/20240610/روسيا-تستعد-لإصدار-بطاقة-إلى-المستقبل-لدول-أخرى-1089760184.html
https://sarabic.ae/20240610/المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التعليم-في-قازان-بمشاركة-أكثر-من-150-مندوبا-أجنبيا-1089759911.html
https://sarabic.ae/20240610/روسيا-إلى-العالم-انطلاق-أعمال-المنتدى-الدولي-الثاني-لوزراء-التربية-والتعليم-في-قازان-1089716583.html
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قازان, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
قازان, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
اختتام أعمال المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم في قازان
اختتم المنتدى الدولي الثاني لوزراء التعليم، اليوم الثلاثاء، في مدينة قازان الروسية، في حديقة تكنولوجيا المعلومات، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية من نحو 40 دولة أجنبية، وشارك فيه أكثر من 150 مندوبًا.
وتستضيف عاصمة تتارستان المنتدى الدولي لوزراء التعليم للعام الثاني على التوالي، إذ أصبح المنتدى من أكبر المنصات في العالم لمناقشة البيئة التعليمية ونظام القيم والتربية، وميزات تنظيم الترفيه للأطفال والعمل مع الشباب.
وبدأ طلب عقد المنتدى لهذا العام من قبل الوفود الأجنبية المهتمة بدراسة تجربة روسيا الناجحة في بناء نموذج سيادي للتعليم يعتمد على المدارس العلمية الفريدة في أصول التدريس والتجربة السوفيتية، فضلا عن أحدث التطورات.
و على الرغم من ضغوط العقوبات، التي لا هوادة فيها من الغرب الجماعي، يواصل التعليم الروسي تطوير وإدخال ممارسات جديدة بنشاط، وروسيا من جانبها، مستعدة لتقاسم تجربتها الناجحة مع البلدان المنفتحة على التعاون المتساوي.
وقال وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف:
في الواقع، نحن بحاجة إلى تبادل الخبرات. أعتقد أن التعليم هو المجال الذي يجب أن تتفاعل فيه جميع البلدان، وأن نكون أصدقاء، وأن نعمل معًا على جعل عالمنا أفضل وأكثر أمانًا".
وتابع: "من المهم أن تسمع جميع البلدان بعضها بعضا. نحن نشكل مستقبل البلدان المتساوية، وتكافؤ الفرص لأطفالنا، والأمر يعتمد علينا جميعًا كيف سيكون شكل هذا العالم المستقبلي".
وتناول المنتدى، هذا العام، مجموعة واسعة من المواضيع، بالإضافة إلى التعاون الدولي ونقل الخبرات، ناقش المشاركون تطوير التعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي، ومشاريع في مجال العمل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وملامح عمل التوجيه المهني مع أطفال المدارس، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعاون الدولي وغيرها من المواضيع.
وتم إيلاء اهتمام خاص في المنتدى للتجربة الروسية في تنظيم وإدخال أحدث الممارسات في نظام التعليم، وأظهرت الوفود الأجنبية نجاحاً في الترويج للغة الروسية في الخارج، ويوجد اليوم أكثر من 60 مركزًا للتعليم المفتوح لتدريس اللغة الروسية في بلدان مختلفة من العالم.
وبناء على نتائج المنتدى، عقدت وفود الدول المشاركة عددا من الاجتماعات المشتركة من أجل التعاون، ووقع وزيرالتعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، ووزير التربية الوطنية والتدريب المهني في جمهورية جيبوتي، مصطفى محمد محمود، مذكرة تعاون في مجال التعليم العام والمهني الثانوي والتعليم الإضافي.
بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للمنتدى، تم إنشاء فريق عمل معني بالمهن الإبداعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وإنشاء مدارس الهندسة، وسيوفر المنتدى الفرصة للدول المشاركة بالحصول على تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة، فضلا عن تحسين نتائج التعلم.
كما تمت دعوة المشاركين في المنتدى للانضمام إلى برنامج "المدرسين الروس في الخارج" ومشاريع بناء المدارس المشتركة وإعداد الكتب المدرسية المشتركة.