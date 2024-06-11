خبير اقتصادي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد اللبناني

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ع الموجة مع ايلي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240611/خبير-اقتصادي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-تداعيات-الحرب-الإسرائيلية-على-الاقتصاد-اللبناني-1089764373.html
خبير اقتصادي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد اللبناني
خبير اقتصادي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد اللبناني
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، بأن "الحرب التي تخوضها المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني، إسنادا لقطاع غزة، لها تداعيات كبيرة على... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T19:21+0000
2024-06-11T19:21+0000
أخبار حزب الله
لبنان
المقاومة
إسرائيل
سبوتنيك
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وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، تعرض الجنوب اللبناني إلى تدمير في الطرق والجسور والمرافق الحيوية مثل محطات الكهرباء والمياه في القرى الأمامية، وهي تحتاج إلى موازنات كبيرة وإنفاق ضخم لإعادة إصلاحها مرة أخرى.وأكد أن "الحرب أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق الصراع إلى مناطق أكثر أمانًا، وقد تجاوز عدد النازحين الخمسين ألف نسمة، خاصة من القرى القريبة من المعارك، مما تسبب في زيادة الضغط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في مناطق النزوح".وأوضح عكوش أنه "بسبب الحرب تراجعت حركة السياحة بشكل كبير وبنسبة تجاوزت 70% على مستوى كل لبنان، وبنسبة 90% في الجنوب نتيجة الحرب وعدم الاستقرار الأمني، مما أثر سلبًا على قطاع السياحة الذي يُعد مصدرًا هامًا للعملات الأجنبية والدخل الوطني".وعن تأثير الحرب على الاقتصاد، قال إن "هناك تراجعا كبيرا في حركة الاستثمار الأجنبي بسبب المخاوف من المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي وفرص العمل، فيما انعكست داخليًا لتشمل كل القطاعات الاقتصادية ومنها الزراعية والصناعية خاصة في المناطق المتضررة بشكل مباشر، حيث تعطلت الأعمال التجارية وفقد الكثير من الناس مصادر رزقهم، كما تضرر القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه الكثير من سكان الجنوب".ويرى عكوش أن "أضرار الحرب كبيرة جدا، وخاصة في جنوب لبنان، حيث أسهمت في تعميق الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أساسا، وزادت من التحديات التي تواجه البلاد في محاولتها لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، لكن بطبيعة الحال فإن الواقع الإنساني الذي فرضته معركة غزة حتمت على لبنان والمقاومة الدخول في هذه الحرب المفروضة على كل المنطقة من قبل العدو الإسرائيلي".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، ورأت أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة"، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20240610/الخامسة-منذ-بدء-الحرب-حزب-الله-يسقط-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان--1089716121.html
https://sarabic.ae/20240610/مراسل-سبوتنيك-في-حمص-الأصوات-المسموعة-بريف-المدينة-الجنوبي-ناجمة-عن-عدوان-إسرائيلي-على-لبنان-1089727619.html
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أخبار حزب الله, لبنان, المقاومة, إسرائيل, سبوتنيك
أخبار حزب الله, لبنان, المقاومة, إسرائيل, سبوتنيك

خبير اقتصادي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد اللبناني

19:21 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayدمار في المباني نتيجة غارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
دمار في المباني نتيجة غارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
صرح الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، بأن "الحرب التي تخوضها المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني، إسنادا لقطاع غزة، لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد اللبناني، أبرزها البنية التحتية والتي تعرضت لأضرار جسيمة".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، تعرض الجنوب اللبناني إلى تدمير في الطرق والجسور والمرافق الحيوية مثل محطات الكهرباء والمياه في القرى الأمامية، وهي تحتاج إلى موازنات كبيرة وإنفاق ضخم لإعادة إصلاحها مرة أخرى.
وأكد أن "الحرب أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق الصراع إلى مناطق أكثر أمانًا، وقد تجاوز عدد النازحين الخمسين ألف نسمة، خاصة من القرى القريبة من المعارك، مما تسبب في زيادة الضغط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في مناطق النزوح".
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وأوضح عكوش أنه "بسبب الحرب تراجعت حركة السياحة بشكل كبير وبنسبة تجاوزت 70% على مستوى كل لبنان، وبنسبة 90% في الجنوب نتيجة الحرب وعدم الاستقرار الأمني، مما أثر سلبًا على قطاع السياحة الذي يُعد مصدرًا هامًا للعملات الأجنبية والدخل الوطني".
وعن تأثير الحرب على الاقتصاد، قال إن "هناك تراجعا كبيرا في حركة الاستثمار الأجنبي بسبب المخاوف من المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي وفرص العمل، فيما انعكست داخليًا لتشمل كل القطاعات الاقتصادية ومنها الزراعية والصناعية خاصة في المناطق المتضررة بشكل مباشر، حيث تعطلت الأعمال التجارية وفقد الكثير من الناس مصادر رزقهم، كما تضرر القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه الكثير من سكان الجنوب".
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ويرى عكوش أن "أضرار الحرب كبيرة جدا، وخاصة في جنوب لبنان، حيث أسهمت في تعميق الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أساسا، وزادت من التحديات التي تواجه البلاد في محاولتها لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، لكن بطبيعة الحال فإن الواقع الإنساني الذي فرضته معركة غزة حتمت على لبنان والمقاومة الدخول في هذه الحرب المفروضة على كل المنطقة من قبل العدو الإسرائيلي".
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، ورأت أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة"، بحسب قولها.
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