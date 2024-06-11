https://sarabic.ae/20240611/خبير-ترامب-قد-يذهب-نحو-إنجاز-تسوية-بشأن-بعض-المناطق-الأوكرانية-في-حال-انتخابه-1089742654.html

خبير: ترامب قد يذهب نحو إنجاز تسوية بشأن بعض المناطق الأوكرانية في حال انتخابه

خبير: ترامب قد يذهب نحو إنجاز تسوية بشأن بعض المناطق الأوكرانية في حال انتخابه

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في العلاقات الدولية حسن الديك، أنّ "الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يضع خروجه عن الاتفاق مع إيران والصين في إطار إنجازات عهده... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T11:33+0000

2024-06-11T11:33+0000

2024-06-11T11:33+0000

العالم

ترامب

دونالد ترامب

البيت الأبيض

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eedf44d945e600bee44a04c24d586cdf.jpg

وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكرّس هذه الإنجازات لا سيّما وأنّه يعتبر أنّ الصين منافس اقتصادي كبير داخلياً وخارجياً".واعتبر الديك أنّ "تصريحات ترامب الأخيرة حول الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت ضمن خطابه الشعبوي الانتخابي وهي رسائل يحاول توجيهها للناخب الأمريكي بهدف الحصول على المزيد من الدعم الانتخابي لا سيّما وأنّه يواجه ملاحقة قضائية".وشدّد الديك على أنّ "ترامب وفي حال فوزه بولاية جديدة سيرفع شعار "أميركا أولاً" مما سيؤدي إلى التركيز على السياسة الداخلية وتحديدًا الاقتصاد ليزيد من قاعدته الشعبية".

https://sarabic.ae/20240610/ترامب-يتهم-بايدن-بتشجيع-الإتجار-بالبشر-1089691096.html

https://sarabic.ae/20240611/خبير-قرار-مجلس-الأمن-اعتماد-صفقة-بايدن-يمكن-تنفيذه-إذا-أصر-المجتمع-الدولي-على-وقف-الحرب-1089741431.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, دونالد ترامب, البيت الأبيض, حصري, تقارير سبوتنيك