https://sarabic.ae/20240611/خبير-ترامب-قد-يذهب-نحو-إنجاز-تسوية-بشأن-بعض-المناطق-الأوكرانية-في-حال-انتخابه-1089742654.html
خبير: ترامب قد يذهب نحو إنجاز تسوية بشأن بعض المناطق الأوكرانية في حال انتخابه
خبير: ترامب قد يذهب نحو إنجاز تسوية بشأن بعض المناطق الأوكرانية في حال انتخابه
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في العلاقات الدولية حسن الديك، أنّ "الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يضع خروجه عن الاتفاق مع إيران والصين في إطار إنجازات عهده... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T11:33+0000
2024-06-11T11:33+0000
2024-06-11T11:33+0000
العالم
ترامب
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تقارير سبوتنيك
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكرّس هذه الإنجازات لا سيّما وأنّه يعتبر أنّ الصين منافس اقتصادي كبير داخلياً وخارجياً".واعتبر الديك أنّ "تصريحات ترامب الأخيرة حول الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت ضمن خطابه الشعبوي الانتخابي وهي رسائل يحاول توجيهها للناخب الأمريكي بهدف الحصول على المزيد من الدعم الانتخابي لا سيّما وأنّه يواجه ملاحقة قضائية".وشدّد الديك على أنّ "ترامب وفي حال فوزه بولاية جديدة سيرفع شعار "أميركا أولاً" مما سيؤدي إلى التركيز على السياسة الداخلية وتحديدًا الاقتصاد ليزيد من قاعدته الشعبية".
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العالم, ترامب, دونالد ترامب, البيت الأبيض, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, ترامب, دونالد ترامب, البيت الأبيض, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير: ترامب قد يذهب نحو إنجاز تسوية بشأن بعض المناطق الأوكرانية في حال انتخابه
حصري
رأى الخبير في العلاقات الدولية حسن الديك، أنّ "الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يضع خروجه عن الاتفاق مع إيران والصين في إطار إنجازات عهده الرئاسي".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "ترامب إذا فاز في الانتخابات
الرئاسية المقبلة سيكرّس هذه الإنجازات لا سيّما وأنّه يعتبر أنّ الصين منافس اقتصادي كبير داخلياً وخارجياً".
أمّا في ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا، فقد كشف الديك أن "ترامب وفي حال دخل البيت الأبيض مجددًا سيعمل على بناء علاقة جيدة مع الدولة الروسية وسيذهب نحو إنجاز تسوية في بعض المناطق الأوكرانية".
واعتبر الديك أنّ "تصريحات ترامب الأخيرة حول الرئيس الأمريكي جو بايدن
جاءت ضمن خطابه الشعبوي الانتخابي وهي رسائل يحاول توجيهها للناخب الأمريكي بهدف الحصول على المزيد من الدعم الانتخابي لا سيّما وأنّه يواجه ملاحقة قضائية".
واستذكر الديك فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016، مشيراً إلى أنّه "حينها قام المرشح الجمهوري بإحداث خلل كبير في العلاقات الدولية للولايات المتحدة لا سيما مع حلفائها، وهذا الأمر سيتكرر إضافة إلى كونه قد يعيد عدة أمور للنقاش وأهمها إجبار أوروبا على رفع مستوى دفع الدول الأوروبية في الناتو".
وشدّد الديك على أنّ "ترامب وفي حال فوزه بولاية جديدة سيرفع شعار "أميركا أولاً" مما سيؤدي إلى التركيز على السياسة الداخلية وتحديدًا الاقتصاد ليزيد من قاعدته الشعبية".