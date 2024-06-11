https://sarabic.ae/20240611/سموتريش-يأمر-بصرف-130-مليون-شيكل-من-الأموال-الفلسطينية-لأهالي-القتلى-الإسرائيليين-1089745449.html
سموتريش يأمر بصرف 130 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية لأهالي القتلى الإسرائيليين
سموتريش يأمر بصرف 130 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية لأهالي القتلى الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة من "ضحايا... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T12:01+0000
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أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريش، مصلحة الضرائب بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة في إسرائيل تضررت من الأعمال العدائية.وسيتم خلال الأيام القريبة تحويل المبالغ التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة.الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تستخدم شاحنات المساعدات غطاء للعمليات العسكريةوأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن "نحو نصف الملفات المعترف بها هي لمساعدين إسرائيليين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية"، وفق الصحيفة.وأضافت: "تحويل الأموال على نطاق واسع إلى ضحايا الإرهاب يضع حدا للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عاما. وخلفية ذلك هي رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا الإرهاب، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".ووفقا لها فإن "السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية"، مبينة أنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".إيران في رسالة للأمم المتحدة: على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
سموتريش يأمر بصرف 130 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية لأهالي القتلى الإسرائيليين
12:01 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 12:02 GMT 11.06.2024)
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة من "ضحايا الإرهاب".
أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريش، مصلحة الضرائب بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة في إسرائيل تضررت من الأعمال العدائية.
وبحسب التقرير فإن سموتريتش أتاح بقراره نقل عشرات الأحكام القانونية المجمدة إلى حيز التنفيذ، التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها.
وسيتم خلال الأيام القريبة تحويل المبالغ التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة.
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن "نحو نصف الملفات المعترف بها هي لمساعدين إسرائيليين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية"، وفق الصحيفة.
وأضافت: "تحويل الأموال على نطاق واسع إلى ضحايا الإرهاب يضع حدا للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عاما. وخلفية ذلك هي رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا الإرهاب، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن المحاكم في إسرائيل طالبت السلطة الفلسطينية بدفع التعويضات للعائلات الإسرائيلية المتضررة من "الإرهاب الفلسطيني" طيلة الأعوام العشرين الماضية إلا أن هذه الأحكام بقيت حبرا على ورق، فيما بقيت السلطة متشبثة بالرفض متعللة بوجود الاحتلال في الضفة الغربية".
ووفقا لها فإن "السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية"، مبينة أنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".