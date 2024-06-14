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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/الجيش-الروسي-ينفذ-19-ضربة-مشتركة-على-منشآت-لتخزين-صواريخ-ستورم-شادو-والطائرات-المسيرة-1089866356.html
الجيش الروسي ينفذ 19 ضربة مشتركة على منشآت استراتيجية أوكرانية
الجيش الروسي ينفذ 19 ضربة مشتركة على منشآت استراتيجية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت خلال أسبوع 19 ضربة مشتركة على أهداف عسكرية في أوكرانيا طالت منشآت لتخزين صواريخ "ستورم شادو"... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T13:24+0000
2024-06-14T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "في الفترة من 8 إلى 14 يونيو/ حزيران من هذا العام، ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة، وكذلك مهاجمة الطائرات من دون طيار، والتي تم خلالها إمداد منشآت الطاقة بأعمال شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للضربات، تم تدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين صواريخ كروز "ستورم شادو" وغيرها من أسلحة الطائرات، ومستودعات الذخيرة والمتفجرات، وورش إنتاج الطائرات الهجومية من دون طيار، ومواقع التدريب على استخدام الطائرات من دون طيار، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.وعلى مدار أسبوع، قامت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية بتحسين موقعها التكتيكي وصدت 34 هجومًا للعدو، وبلغت خسائر أوكرانيا 2375 فردًا عسكريًا، و14 مركبة مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات برادلي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وتم صد 34 هجومًا مضادًا للعدو على مدار أسبوع في هذا الاتجاه، وبلغ إجمالي خسائر العدو 2375 عسكريًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتال للمشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع ومركبتين قتاليتين للمشاة من طراز "ماردر" ألمانيتي الصنع. وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، إنه تم تدمير ست مركبات، بالإضافة إلى 52 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 10 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، وفقا للدفاع الروسية.كما واصلت وحدات من مجموعة "فوستوك" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت تجمعات القوى البشرية للعدو ومعدات المشاة الآلية، ولواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية وثلاثة ألوية من الدفاع الإقليمي وتشكيلات الحرس الوطني الأوكراني، وفقد العدو ما يصل إلى 965 من الأفراد العسكريين ودبابتين وست مركبات قتالية مدرعة و 29 مركبة ومركبتين قتاليتين من نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "فامبير".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت خلال الأسبوع الماضي على مواقع أكثر فائدة، بينما فقدت كييف ما يصل إلى 3405 جنود.وقامت وحدات من مجموعة "الغرب" من خلال أعمالها النشطة بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة وحررت منطقة أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
https://sarabic.ae/20240614/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لعدد-من-الطائرات-المسيرة-في-مقاطعة-روستوف-دون-وقوع-إصابات-1089841445.html
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الجيش الروسي ينفذ 19 ضربة مشتركة على منشآت استراتيجية أوكرانية

13:24 GMT 14.06.2024 (تم التحديث: 14:21 GMT 14.06.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت خلال أسبوع 19 ضربة مشتركة على أهداف عسكرية في أوكرانيا طالت منشآت لتخزين صواريخ "ستورم شادو" وورش لتصنيع الطائرات المسيرة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "في الفترة من 8 إلى 14 يونيو/ حزيران من هذا العام، ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة، وكذلك مهاجمة الطائرات من دون طيار، والتي تم خلالها إمداد منشآت الطاقة بأعمال شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للضربات، تم تدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين صواريخ كروز "ستورم شادو" وغيرها من أسلحة الطائرات، ومستودعات الذخيرة والمتفجرات، وورش إنتاج الطائرات الهجومية من دون طيار، ومواقع التدريب على استخدام الطائرات من دون طيار، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

ووفقا للدفاع الروسية، "هزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات من ثلاثة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء من مشاة البحرية وتشكيل من الحرس الوطني الأوكراني، وبلغت خسائر العدو 555 عسكريًا و37 مركبة و26 مدفعًا ميدانيًا، وسبعة منها كانت أجنبية الصنع".

وعلى مدار أسبوع، قامت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية بتحسين موقعها التكتيكي وصدت 34 هجومًا للعدو، وبلغت خسائر أوكرانيا 2375 فردًا عسكريًا، و14 مركبة مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات برادلي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وتم صد 34 هجومًا مضادًا للعدو على مدار أسبوع في هذا الاتجاه، وبلغ إجمالي خسائر العدو 2375 عسكريًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتال للمشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع ومركبتين قتاليتين للمشاة من طراز "ماردر" ألمانيتي الصنع. وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، إنه تم تدمير ست مركبات، بالإضافة إلى 52 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 10 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، وفقا للدفاع الروسية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لعدد من الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات
01:46 GMT
كما واصلت وحدات من مجموعة "فوستوك" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت تجمعات القوى البشرية للعدو ومعدات المشاة الآلية، ولواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية وثلاثة ألوية من الدفاع الإقليمي وتشكيلات الحرس الوطني الأوكراني، وفقد العدو ما يصل إلى 965 من الأفراد العسكريين ودبابتين وست مركبات قتالية مدرعة و 29 مركبة ومركبتين قتاليتين من نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "فامبير".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت خلال الأسبوع الماضي على مواقع أكثر فائدة، بينما فقدت كييف ما يصل إلى 3405 جنود.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه "في تقرير للفترة من 8 إلى 14 يونيو/ حزيران، تم تدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وقامت وحدات من مجموعة "الغرب" من خلال أعمالها النشطة بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة وحررت منطقة أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
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