https://sarabic.ae/20240614/الجيش-الروسي-ينفذ-19-ضربة-مشتركة-على-منشآت-لتخزين-صواريخ-ستورم-شادو-والطائرات-المسيرة-1089866356.html

الجيش الروسي ينفذ 19 ضربة مشتركة على منشآت استراتيجية أوكرانية

الجيش الروسي ينفذ 19 ضربة مشتركة على منشآت استراتيجية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت خلال أسبوع 19 ضربة مشتركة على أهداف عسكرية في أوكرانيا طالت منشآت لتخزين صواريخ "ستورم شادو"... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T13:24+0000

2024-06-14T13:24+0000

2024-06-14T14:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "في الفترة من 8 إلى 14 يونيو/ حزيران من هذا العام، ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة، وكذلك مهاجمة الطائرات من دون طيار، والتي تم خلالها إمداد منشآت الطاقة بأعمال شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للضربات، تم تدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين صواريخ كروز "ستورم شادو" وغيرها من أسلحة الطائرات، ومستودعات الذخيرة والمتفجرات، وورش إنتاج الطائرات الهجومية من دون طيار، ومواقع التدريب على استخدام الطائرات من دون طيار، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.وعلى مدار أسبوع، قامت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية بتحسين موقعها التكتيكي وصدت 34 هجومًا للعدو، وبلغت خسائر أوكرانيا 2375 فردًا عسكريًا، و14 مركبة مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات برادلي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وتم صد 34 هجومًا مضادًا للعدو على مدار أسبوع في هذا الاتجاه، وبلغ إجمالي خسائر العدو 2375 عسكريًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتال للمشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع ومركبتين قتاليتين للمشاة من طراز "ماردر" ألمانيتي الصنع. وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، إنه تم تدمير ست مركبات، بالإضافة إلى 52 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 10 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، وفقا للدفاع الروسية.كما واصلت وحدات من مجموعة "فوستوك" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت تجمعات القوى البشرية للعدو ومعدات المشاة الآلية، ولواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية وثلاثة ألوية من الدفاع الإقليمي وتشكيلات الحرس الوطني الأوكراني، وفقد العدو ما يصل إلى 965 من الأفراد العسكريين ودبابتين وست مركبات قتالية مدرعة و 29 مركبة ومركبتين قتاليتين من نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "فامبير".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت خلال الأسبوع الماضي على مواقع أكثر فائدة، بينما فقدت كييف ما يصل إلى 3405 جنود.وقامت وحدات من مجموعة "الغرب" من خلال أعمالها النشطة بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة وحررت منطقة أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية

https://sarabic.ae/20240614/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لعدد-من-الطائرات-المسيرة-في-مقاطعة-روستوف-دون-وقوع-إصابات-1089841445.html

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