https://sarabic.ae/20240616/الأردن-يعلن-تنفيذ-3-عمليات-إنزال-جوي-لمساعدات-جنوبي-قطاع-غزة-بمشاركة-مصر-1089912732.html

الأردن يعلن تنفيذ 3 عمليات إنزال جوي لمساعدات جنوبي قطاع غزة بمشاركة مصر

الأردن يعلن تنفيذ 3 عمليات إنزال جوي لمساعدات جنوبي قطاع غزة بمشاركة مصر

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذ 3 إنزالات جوية جديدة على جنوب قطاع غزة، بمشاركة جمهورية مصر العربية. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T15:35+0000

2024-06-16T15:35+0000

2024-06-16T15:43+0000

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وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، إن "عملية الإنزال تأتي ضمن حرص المملكة الأردنية على إدخال المزيد من المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة، إضافةً للجهود التي تقودها المملكة للتخفيف من حدة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، والتي تلقي بظلالها على أجواء عيد الأضحى"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف البيان أن "صناديق المساعدات، التي تم إنزالها بواسطة طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، في مواقع مختلفة جنوب القطاع، شملت مساعدات إغاثية وإنسانية تضمنت مواد غذائية وملابس وحلويات، لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع".وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.وفي نهاية مايو/ آيار الماضي، قال البنتاغون إن عوامل مثل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية من الجو.من جانبه، قال نائب قائد القيادة المركزية، براد كوبر، في وقت سابق، إن التسليم "توقف بسبب العمليات التي أجريت في شمال القطاع، لكن من المتوقع استئنافه قريبا".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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