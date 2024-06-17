إعلام: أكاذيب سلطات كييف تثير غضب الأوكرانيين

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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
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كواليس السينما
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
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13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240617/إعلام-أكاذيب-سلطات-كييف-تثير-غضب-الأوكرانيين-1089934118.html
إعلام: أكاذيب سلطات كييف تثير غضب الأوكرانيين
إعلام: أكاذيب سلطات كييف تثير غضب الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، بالإشارة إلى الأوكرانيين الذين تمت مقابلتهم، بأن شعبية فلاديمير زيلينسكي انخفضت بنسبة 30%، وتوقف أكثر من نصف السكان الأوكرانيين عن الثقة... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T13:08+0000
2024-06-17T13:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت التقارير: "على مدى عامين، كانت الحكومة تخبر البلد بأكمله أن الأمور تسير على ما يرام في الجبهة…، ولكن لم يتم حل أي شيء".وأشار خبير أبحاث الرأي العام أنطون هروشيتسكي إلى أن الوضع المتدهور في منطقة الحرب يقوض مصداقية السلطات بين الأوكرانيين. على سبيل المثال، انخفضت الثقة في زيلينسكي بنسبة 30 في المئة، في حين أن أكثر من نصف المستطلعين لا يثقون في البرلمان.وأضافت قناة "سي بي إس": "بعد كل التضحيات التي قدمت هنا، من الصعب التنبؤ متى سينتهي ما يحدث".إعلام: جندي أوكراني يحاول حرق البرلمان لكنه أخطأ بينه وبين مبنى وزارة الزراعةوفي الأسبوع الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا جديدا لحل الصراع. ووفقا له، لبدء مفاوضات السلام، يجب على نظام كييف سحب القوات من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه.أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسكوبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تخطر رسمياً بتخليها عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وإصلاح وضعها المحايد وغير الانحيازي والخالي من الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا أمر ضروري. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20240616/خبير-أمريكي-الانقسام-داخل-حلف-شمال-الأطلسي-بشأن-أوكرانيا-مستمر-في-التزايد-1089916671.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: أكاذيب سلطات كييف تثير غضب الأوكرانيين

13:08 GMT 17.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية، بالإشارة إلى الأوكرانيين الذين تمت مقابلتهم، بأن شعبية فلاديمير زيلينسكي انخفضت بنسبة 30%، وتوقف أكثر من نصف السكان الأوكرانيين عن الثقة في البرلمان، بينما تم الكذب عليهم لمدة عامين بشأن نجاحات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة.
وقالت التقارير: "على مدى عامين، كانت الحكومة تخبر البلد بأكمله أن الأمور تسير على ما يرام في الجبهة…، ولكن لم يتم حل أي شيء".
وأشار خبير أبحاث الرأي العام أنطون هروشيتسكي إلى أن الوضع المتدهور في منطقة الحرب يقوض مصداقية السلطات بين الأوكرانيين. على سبيل المثال، انخفضت الثقة في زيلينسكي بنسبة 30 في المئة، في حين أن أكثر من نصف المستطلعين لا يثقون في البرلمان.

وأوضحت أنه وفي ظل غياب النجاح في تحقيق أهداف كييف المعلنة، بدأ الأوكرانيون يشكّون في إمكانية إنهاء النزاع عسكريا. على سبيل المثال، يعتقد أحد المشاركين في الاستطلاع، الذي قُتل أحد معارفه مؤخرًا على خط الجبهة، أن النزاع سيُحل في نهاية المطاف من خلال التسوية السياسية وليس في ساحة المعركة.

وأضافت قناة "سي بي إس": "بعد كل التضحيات التي قدمت هنا، من الصعب التنبؤ متى سينتهي ما يحدث".
إعلام: جندي أوكراني يحاول حرق البرلمان لكنه أخطأ بينه وبين مبنى وزارة الزراعة
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: الانقسام داخل حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا مستمر في التزايد
أمس, 20:27 GMT
وفي الأسبوع الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا جديدا لحل الصراع. ووفقا له، لبدء مفاوضات السلام، يجب على نظام كييف سحب القوات من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه.

وأشار بوتين إلى أن الأعمال العدائية ستتوقف بمجرد موافقة أوكرانيا على هذا الشرط.

أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسك
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تخطر رسمياً بتخليها عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وإصلاح وضعها المحايد وغير الانحيازي والخالي من الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا أمر ضروري. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثة07:38 GMT
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