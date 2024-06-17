https://sarabic.ae/20240617/إعلام-أكاذيب-سلطات-كييف-تثير-غضب-الأوكرانيين-1089934118.html

إعلام: أكاذيب سلطات كييف تثير غضب الأوكرانيين

إعلام: أكاذيب سلطات كييف تثير غضب الأوكرانيين

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، بالإشارة إلى الأوكرانيين الذين تمت مقابلتهم، بأن شعبية فلاديمير زيلينسكي انخفضت بنسبة 30%، وتوقف أكثر من نصف السكان الأوكرانيين عن الثقة... 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T13:08+0000

2024-06-17T13:08+0000

2024-06-17T13:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت التقارير: "على مدى عامين، كانت الحكومة تخبر البلد بأكمله أن الأمور تسير على ما يرام في الجبهة…، ولكن لم يتم حل أي شيء".وأشار خبير أبحاث الرأي العام أنطون هروشيتسكي إلى أن الوضع المتدهور في منطقة الحرب يقوض مصداقية السلطات بين الأوكرانيين. على سبيل المثال، انخفضت الثقة في زيلينسكي بنسبة 30 في المئة، في حين أن أكثر من نصف المستطلعين لا يثقون في البرلمان.وأضافت قناة "سي بي إس": "بعد كل التضحيات التي قدمت هنا، من الصعب التنبؤ متى سينتهي ما يحدث".إعلام: جندي أوكراني يحاول حرق البرلمان لكنه أخطأ بينه وبين مبنى وزارة الزراعةوفي الأسبوع الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا جديدا لحل الصراع. ووفقا له، لبدء مفاوضات السلام، يجب على نظام كييف سحب القوات من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه.أسير أوكراني: مرتزقة من أمريكا وبولندا شاركوا في الهجوم على مواقع في دونيتسكوبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تخطر رسمياً بتخليها عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وإصلاح وضعها المحايد وغير الانحيازي والخالي من الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا أمر ضروري. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

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