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https://sarabic.ae/20240617/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-فاشلا-1089940189.html
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا فاشلا
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا فاشلا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر المؤتمر الذي عقد في سويسرا بشأن أوكرانيا فاشلا. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T17:13+0000
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وأشارت زاخاروفا إلى أن كييف والغرب "لم يكن لديهما نية في البداية البحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلميا".وأشارت زاخاروفا إلى أن أحداثًا مثل القمة حول أوكرانيا في سويسرا ليست قادرة على خلق الظروف اللازمة لإجراء حوار جاد حول السلام المستدام، وليس هناك بديل لمقترحات موسكو.وقالت زاخاروفا: "أحداث مثل "التجمع" في بورغينستوك ليست قادرة على تهيئة الظروف وتكون بمثابة منصة لحوار جدي حقيقي حول تحقيق سلام شامل ومستدام وعادل حقًا".وأوضحت زاخاروفا أن الغرب وكييف يحتاجون إلى التوقف عن الانخراط في الاحتيال والحيلة.وانعقد مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا في الفترة، من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة بورغنشتوك في سويسرا.تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.وسحب العراق والأردن، في وقت لاحق، توقيعيهما، ولم يوقع الفاتيكان على الوثيقة وفقا لوضعه المراقب، كما لم تتم دعوة روسيا لحضور القمة، بينما رفضت الصين المشاركة.وأوضح الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وعديم الجدوى.
https://sarabic.ae/20240617/موقع-أمريكي-مؤتمر-سويسرا-بشأن-أوكرانيا-يثبت-نجاح-بوتين-1089937976.html
https://sarabic.ae/20240617/ليس-للسلام-بل-للحرب-خبراء-يوضحون-أسباب-فشل-مؤتمر-سويسرا--1089931560.html
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روسيا, العالم, سويسرا
روسيا, العالم, سويسرا

الخارجية الروسية: موسكو تعتبر مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا فاشلا

17:13 GMT 17.06.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر المؤتمر الذي عقد في سويسرا بشأن أوكرانيا فاشلا.
وأشارت زاخاروفا إلى أن كييف والغرب "لم يكن لديهما نية في البداية البحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلميا".

وقالت زاخاروفا: "التركيز على تعظيم مشاركة بلدان الجنوب العالمي لم ينجح، على الرغم من الابتزاز والتهديدات الصريحة والمخططات الاحتيالية، أظهروا مرونة ولم يستسلموا للضغوط القاسية وتجاهلوا التوسلات المستمرة للذهاب إلى جبال الألب".

وأشارت زاخاروفا إلى أن أحداثًا مثل القمة حول أوكرانيا في سويسرا ليست قادرة على خلق الظروف اللازمة لإجراء حوار جاد حول السلام المستدام، وليس هناك بديل لمقترحات موسكو.
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
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وقالت زاخاروفا: "أحداث مثل "التجمع" في بورغينستوك ليست قادرة على تهيئة الظروف وتكون بمثابة منصة لحوار جدي حقيقي حول تحقيق سلام شامل ومستدام وعادل حقًا".
وأوضحت زاخاروفا أن الغرب وكييف يحتاجون إلى التوقف عن الانخراط في الاحتيال والحيلة.

وقالت: "إنهم بحاجة إلى أن يفهموا أنه لا يوجد بديل معقول لخطة السلام التي طرحها الرئيس الروسي، وكلما أسرعوا في إدراك ذلك، بدأت عملية التسوية الحقيقية وإنهاء الأعمال العدائية بشكل أسرع، وإلا فإن الظروف لبدء المفاوضات ستكون أسوأ بكثير بالنسبة لهم".

وانعقد مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا في الفترة، من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة بورغنشتوك في سويسرا.
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تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.
وسحب العراق والأردن، في وقت لاحق، توقيعيهما، ولم يوقع الفاتيكان على الوثيقة وفقا لوضعه المراقب، كما لم تتم دعوة روسيا لحضور القمة، بينما رفضت الصين المشاركة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا لم يحضروا، في حين غادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.

وأوضح الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وعديم الجدوى.
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