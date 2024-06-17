https://sarabic.ae/20240617/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-فاشلا-1089940189.html

الخارجية الروسية: موسكو تعتبر مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا فاشلا

الخارجية الروسية: موسكو تعتبر مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا فاشلا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر المؤتمر الذي عقد في سويسرا بشأن أوكرانيا فاشلا. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T17:13+0000

2024-06-17T17:13+0000

2024-06-17T17:13+0000

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وأشارت زاخاروفا إلى أن كييف والغرب "لم يكن لديهما نية في البداية البحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلميا".وأشارت زاخاروفا إلى أن أحداثًا مثل القمة حول أوكرانيا في سويسرا ليست قادرة على خلق الظروف اللازمة لإجراء حوار جاد حول السلام المستدام، وليس هناك بديل لمقترحات موسكو.وقالت زاخاروفا: "أحداث مثل "التجمع" في بورغينستوك ليست قادرة على تهيئة الظروف وتكون بمثابة منصة لحوار جدي حقيقي حول تحقيق سلام شامل ومستدام وعادل حقًا".وأوضحت زاخاروفا أن الغرب وكييف يحتاجون إلى التوقف عن الانخراط في الاحتيال والحيلة.وانعقد مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا في الفترة، من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة بورغنشتوك في سويسرا.تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.وسحب العراق والأردن، في وقت لاحق، توقيعيهما، ولم يوقع الفاتيكان على الوثيقة وفقا لوضعه المراقب، كما لم تتم دعوة روسيا لحضور القمة، بينما رفضت الصين المشاركة.وأوضح الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وعديم الجدوى.

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