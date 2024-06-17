موقع أمريكي: مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يثبت نجاح بوتين

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أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ع الموجة مع ايلي
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خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
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مساحة حرة
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خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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https://sarabic.ae/20240617/موقع-أمريكي-مؤتمر-سويسرا-بشأن-أوكرانيا-يثبت-نجاح-بوتين-1089937976.html
موقع أمريكي: مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يثبت نجاح بوتين
موقع أمريكي: مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يثبت نجاح بوتين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن عدم وجود إجماع في المؤتمر الذي عقد في سويسرا حول أوكرانيا أثبت نجاح دبلوماسية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T15:11+0000
2024-06-17T15:11+0000
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088886709_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_ae831fd5ed4b1a4b400991f12d8eb985.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد كان المؤتمر أحد أبرز المحاولات حتى الآن للتوصل إلى اتفاق بشأن مسارات السلام، ولكن هناك العديد من المشكلات الجدية".وبحسب رأي المحللين، تابع المنشور أن "عددا من البلدان تحاول ببساطة التحوط على رهاناتها من خلال رفض دعم روسيا أو أوكرانيا، وبالنسبة لبوتين مثل هذا الحياد هو دليل على النجاح".ووفقا للمؤلفين، من المهم أن المملكة العربية السعودية والبرازيل (التي لم تشارك رسميا في المؤتمر، لكنها أرسلت وفدا)، والهند وجنوب أفريقيا لم توقع على الوثيقة بعد القمة.وانعقد مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا في الفترة، من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة بورغنشتوك في سويسرا.تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.وسحب العراق والأردن، في وقت لاحق، توقيعيهما، ولم يوقع الفاتيكان على الوثيقة وفقا لوضعه المراقب، كما لم تتم دعوة روسيا لحضور القمة، بينما رفضت الصين المشاركة.جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا لم يحضروا، في حين غادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.في سياق متصل، قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بشبه جزيرة القرم، وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بالاضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريد أوكرانيا من السلاح ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. ووصف فلاديمير زيلينسكي اقتراح موسكو بأنه إنذار نهائي، واعتبر مستشاره، ميخائيل بودولياك، أن "المبادرات الروسية الجديدة لا تحتوي على اقتراح سلام حقيقي"، وفق زعمه.
https://sarabic.ae/20240617/إندونيسيا-تكشف-سبب-عدم-توقيعها-على-البيان-الختامي-لمؤتمر-سويسرا-بشأن-أوكرانيا-1089936815.html
https://sarabic.ae/20240617/ليس-للسلام-بل-للحرب-خبراء-يوضحون-أسباب-فشل-مؤتمر-سويسرا--1089931560.html
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موقع أمريكي: مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يثبت نجاح بوتين

15:11 GMT 17.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن عدم وجود إجماع في المؤتمر الذي عقد في سويسرا حول أوكرانيا أثبت نجاح دبلوماسية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد كان المؤتمر أحد أبرز المحاولات حتى الآن للتوصل إلى اتفاق بشأن مسارات السلام، ولكن هناك العديد من المشكلات الجدية".
وبحسب رأي المحللين، تابع المنشور أن "عددا من البلدان تحاول ببساطة التحوط على رهاناتها من خلال رفض دعم روسيا أو أوكرانيا، وبالنسبة لبوتين مثل هذا الحياد هو دليل على النجاح".
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14:49 GMT
ووفقا للمؤلفين، من المهم أن المملكة العربية السعودية والبرازيل (التي لم تشارك رسميا في المؤتمر، لكنها أرسلت وفدا)، والهند وجنوب أفريقيا لم توقع على الوثيقة بعد القمة.

وخلص المقال المنشور على موقع "Business Insider": "على مدى العام الماضي، نظمت روسيا مؤتمرات مع دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي تسعى إلى توسيع مجموعة "بريكس" التي تضم الاقتصادات الكبرى غير الغربية، حيث تعتبرها حصنًا ضد القوى الغربية".

وانعقد مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا في الفترة، من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة بورغنشتوك في سويسرا.
تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.
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12:04 GMT
وسحب العراق والأردن، في وقت لاحق، توقيعيهما، ولم يوقع الفاتيكان على الوثيقة وفقا لوضعه المراقب، كما لم تتم دعوة روسيا لحضور القمة، بينما رفضت الصين المشاركة.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا لم يحضروا، في حين غادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.
وأوضح الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وعديم الجدوى.
في سياق متصل، قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بشبه جزيرة القرم، وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بالاضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريد أوكرانيا من السلاح ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.
ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. ووصف فلاديمير زيلينسكي اقتراح موسكو بأنه إنذار نهائي، واعتبر مستشاره، ميخائيل بودولياك، أن "المبادرات الروسية الجديدة لا تحتوي على اقتراح سلام حقيقي"، وفق زعمه.
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