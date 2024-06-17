الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل دبابات "تي-72" على اتجاه أفدييفكا... فيديو

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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
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بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240617/الدفاع-الروسية-تعرض-لقطات-لعمل-دبابات-تي-72-على-اتجاه-أفدييفكا-فيديو-1089938642.html
الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل دبابات "تي-72" على اتجاه أفدييفكا... فيديو
الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل دبابات "تي-72" على اتجاه أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام أطقم دبابات "تي-72بي 3" بتدمير معاقل القوات الأوكرانية على اتجاه أفدييفكا. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T15:56+0000
2024-06-17T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر المشاهد تقدم دبابات "تي – 72 بي 3" إلى مواقع إطلاق النار واستهداف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، المموهة في الغابة، بنيران مباشرة.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن مشغل المدفع قام بتوجيه مدفع المركبة القتالية ودمر الهدف برشقة من الطلقات.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي والصورايخ الروسية، استهدفت مواقع أوكرانية في 110 مناطق، بالإضافة إلى عدد من الألوية العسكرية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240617/الصواريخ-الروسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-110-مناطق-وتستهدف-عددا-من-الألوية---1089930940.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل دبابات "تي-72" على اتجاه أفدييفكا... فيديو

15:56 GMT 17.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72 بي3"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام أطقم دبابات "تي-72بي 3" بتدمير معاقل القوات الأوكرانية على اتجاه أفدييفكا.
وتظهر المشاهد تقدم دبابات "تي – 72 بي 3" إلى مواقع إطلاق النار واستهداف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، المموهة في الغابة، بنيران مباشرة.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن مشغل المدفع قام بتوجيه مدفع المركبة القتالية ودمر الهدف برشقة من الطلقات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي والصورايخ الروسية، استهدفت مواقع أوكرانية في 110 مناطق، بالإضافة إلى عدد من الألوية العسكرية الأوكرانية.
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصواريخ الروسية تضرب أهدافا أوكرانية في 110 مناطق وتستهدف عددا من الألوية
11:34 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثة07:38 GMT
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