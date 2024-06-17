https://sarabic.ae/20240617/الدفاع-الروسية-تعرض-لقطات-لعمل-دبابات-تي-72-على-اتجاه-أفدييفكا-فيديو-1089938642.html

الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل دبابات "تي-72" على اتجاه أفدييفكا... فيديو

الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل دبابات "تي-72" على اتجاه أفدييفكا... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام أطقم دبابات "تي-72بي 3" بتدمير معاقل القوات الأوكرانية على اتجاه أفدييفكا. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T15:56+0000

2024-06-17T15:56+0000

2024-06-17T15:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتظهر المشاهد تقدم دبابات "تي – 72 بي 3" إلى مواقع إطلاق النار واستهداف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، المموهة في الغابة، بنيران مباشرة.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن مشغل المدفع قام بتوجيه مدفع المركبة القتالية ودمر الهدف برشقة من الطلقات.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي والصورايخ الروسية، استهدفت مواقع أوكرانية في 110 مناطق، بالإضافة إلى عدد من الألوية العسكرية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240617/الصواريخ-الروسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-110-مناطق-وتستهدف-عددا-من-الألوية---1089930940.html

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