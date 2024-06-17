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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240617/الصواريخ-الروسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-110-مناطق-وتستهدف-عددا-من-الألوية---1089930940.html
الصواريخ الروسية تضرب أهدافا أوكرانية في 110 مناطق وتستهدف عددا من الألوية
الصواريخ الروسية تضرب أهدافا أوكرانية في 110 مناطق وتستهدف عددا من الألوية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران العملياتي التكتيكي والصورايخ الروسية، استهدفت مواقع أوكرانية في 110 مناطق، بالإضافة إلى عدد من الألوية... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T11:34+0000
2024-06-17T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، تجمعات القوات الأوكرانية من القوى العاملة والمعدات العسكرية في 110 مناطق".وبلغت خسار القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، و3 سيارات، ومدفعين ذاتيي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولنديي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "إف إيتش-70" عيار 155 ملم، كما تم تدمير مستودعين ميدانيين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أفراد ومعدات تابعة لتشكيلات لواء المشاة الأوكراني 141، ولواء الهجوم الجبلي 128، في مناطق غيريبيانكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240617/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-المواجهة-على-محوري-خاركوف-ودونيتسك-----1089929523.html
https://sarabic.ae/20240617/القوات-الجوفضائية-الروسية-تتسلم-دفعة-من-قاذفات-سو-34-المطورة-1089924827.html
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الصواريخ الروسية تضرب أهدافا أوكرانية في 110 مناطق وتستهدف عددا من الألوية

11:34 GMT 17.06.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران العملياتي التكتيكي والصورايخ الروسية، استهدفت مواقع أوكرانية في 110 مناطق، بالإضافة إلى عدد من الألوية العسكرية الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، تجمعات القوات الأوكرانية من القوى العاملة والمعدات العسكرية في 110 مناطق".

قامت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسار القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، و3 سيارات، ومدفعين ذاتيي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولنديي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "إف إيتش-70" عيار 155 ملم، كما تم تدمير مستودعين ميدانيين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط المواجهة على محوري خاركوف ودونيتسك
10:25 GMT
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أفراد ومعدات تابعة لتشكيلات لواء المشاة الأوكراني 141، ولواء الهجوم الجبلي 128، في مناطق غيريبيانكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو50 عسكريًا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30".

طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة
09:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الجوفضائية الروسية تتسلم دفعة من قاذفات "سو-34" المطورة

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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