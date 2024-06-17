https://sarabic.ae/20240617/الجيش-الروسي-يطور-مسيرة-هجومية-فريدة-من-نوعها-فيديو-1089922473.html

الجيش الروسي يطور مسيرة هجومية فريدة من نوعها... فيديو

الجيش الروسي يطور مسيرة هجومية فريدة من نوعها... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن قيام الجيش الروسي بتطوير مسيرة هجومية من طراز "بيرون" قادرة على ضرب أهداف للعدو، ونقل المؤن إلى الخطوط الأمامية. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T08:19+0000

2024-06-17T08:19+0000

2024-06-17T08:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الجيش الروسي

سلاح روسيا

مسيرات

روسيا

رصد عسكري

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تعمل المسيرة على البرمجيات الروسية، وهي قادرة على إيصال حمولات ثقيلة يصل وزنها إلى 200 كلغم بسرعة، وأداء وظيفة طائرة الاستطلاع، وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، بما في ذلك إجلاء الجرحى، وكذلك نشر مجموعات الإنزال خلف خطوط العدو.تقوم المسيرة بتزويد المقاتلين على الخطوط الأمامية بالمؤن، وهي قادرة على توصيل كمية من الطعام، كانت تتطلب في السابق ما لا يقل عن 13 رحلة جوية بطائرات مسيرة من طراز"FPV".وتجري المزيد من الاختبارات على "بيرون"، لتركيب مدفع رشاش ومدفع لإطلاق صواريخ غير موجهة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيهالجيش الروسي ينفذ 19 ضربة مشتركة على منشآت استراتيجية أوكرانية

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الجيش الروسي, سلاح روسيا, مسيرات, روسيا, رصد عسكري