https://sarabic.ae/20240618/جدل-بعد-دفع-مدرب-الزمالك-الحكم-الرابع-فيديو--1089965384.html
جدل بعد دفع مدرب الزمالك الحكم الرابع... فيديو
جدل بعد دفع مدرب الزمالك الحكم الرابع... فيديو
سبوتنيك عربي
قام المدير الفني لنادي الزمالك المصري، جوزيه غوميز، يوم أمس، بدفع حكم المباراة خلال مباراة فريقه، ضد فريق النادي المصري ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T15:06+0000
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ووقعت الحادثة، في الدقيقة 73، حين قام جوزيه غوميز بدفع الحكم الرابع عاطف حسين، وتأتي ردة الفعل هذه عندما احتسب الحكم، أحمد الغندور، ركلة جزاء لصالح الزمالك، وقام بتنفيذ ركلة الجزاء اللاعب أحمد سيد "زيزو"، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة ثم ارتطمت بالأرض، وحينها اعتقد أفراد الزمالك أن الكرة تجاوزت خط المرمى عند ارتطامها بالأرض، إلا أن الغندور لم يحتسب أي شيء لصالح صاحب الأرض.وقال غوميز إن الحكم أحمد الغندور "تغاضى عن احتساب الهدف"، وأضاف أن الكرة "تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها"، ويذكر أن انتهت بخسارة الزمالك أمام ضيفه المصري (1-2) .وفي وقت لاحق، أصدر فريق "الفارس الأبيض" بيانا، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال من خلاله إنه يطالب بإيقاف حكم الساحة، الغندور، وحكم تقنية الـ"VAR"، ومنعهما من قيادة أي مباراة للفريق في المرحلة المقبلة، بسبب "مخالفات تحكيمية صارخة قد تسببت في تغيير نتيجة المباراة".ويذكر أن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز تجري حاليا، في حين يتصدر نادي بيراميدز القائمة برصيد 59 نقطة.أول رياضية روسية تفوز ببطولة الوثب العالي الماليزية تحت العلم الروسيالصينيون يحولون حارس سنغافورة إلى "بطل" ويشكرونه بـ"طرود من الأموال"
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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
جدل بعد دفع مدرب الزمالك الحكم الرابع... فيديو
قام المدير الفني لنادي الزمالك المصري، جوزيه غوميز، يوم أمس، بدفع حكم المباراة خلال مباراة فريقه، ضد فريق النادي المصري ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.
ووقعت الحادثة، في الدقيقة 73، حين قام جوزيه غوميز بدفع الحكم الرابع عاطف حسين، وتأتي ردة الفعل هذه عندما احتسب الحكم، أحمد الغندور، ركلة جزاء لصالح الزمالك، وقام بتنفيذ ركلة الجزاء اللاعب أحمد سيد "زيزو"، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة ثم ارتطمت بالأرض، وحينها اعتقد أفراد الزمالك أن الكرة تجاوزت خط المرمى
عند ارتطامها بالأرض، إلا أن الغندور لم يحتسب أي شيء لصالح صاحب الأرض.
وقال غوميز إن الحكم أحمد الغندور "تغاضى عن احتساب الهدف"، وأضاف أن الكرة "تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها"، ويذكر أن انتهت بخسارة الزمالك أمام ضيفه المصري (1-2) .
وفي وقت لاحق، أصدر فريق "الفارس الأبيض" بيانا، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال من خلاله إنه يطالب بإيقاف حكم الساحة، الغندور، وحكم تقنية الـ"VAR"، ومنعهما من قيادة أي مباراة للفريق في المرحلة المقبلة، بسبب "مخالفات تحكيمية صارخة قد تسببت في تغيير نتيجة المباراة".
ويذكر أن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز تجري حاليا، في حين يتصدر نادي بيراميدز القائمة برصيد 59 نقطة.