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يائير لابيد: لدينا الحكومة الأسوأ والأكثر كارثية في تاريخ البلاد
يائير لابيد: لدينا الحكومة الأسوأ والأكثر كارثية في تاريخ البلاد
سبوتنيك عربي
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الخميس، بأن حكومة بنيامين نتنياهو هي الأسوأ والأكثر كارثية في تاريخ بلاده. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T11:42+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "مفزاك لايف"، اليوم الخميس، عن لابيد أن إسرائيل تشهد أسوأ انهيار سياسي وكارثي في تاريخها، بدعوى أن حكومة نتنياهو هي الحكومة الأكثر كارثية في تاريخ البلاد.وأوضح لابيد في كلمة له ألقاها في المؤتمر السنوي لمركز روبنشتاين التابع لجامعة رايخمان، أن بلاده فقدت قوتها السياسية، معتبرًا إياه بمثابة تهديد وجودي، لأنه دون تلك القوة السياسية لن يكون لدى إسرائيل أمن.ويوم الثلاثاء الماضي، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة "الإطاحة" بها، موضحًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "منذ لحظة استقالة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، أصبحت لدينا الوسائل"، مؤكدًا أن "الجميع سيعمل معا لإسقاط الحكومة".وأضاف: "نعتقد أنه من الممكن الإطاحة بحكومة نتنياهو"، واصفًا إياها بالحكومة "المجنونة"، التي تخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240620/وزير-إسرائيلي-نجهز-أنفسنا-لسيناريوهات-دفن-جماعي-استعدادا-لحرب-في-الشمال-1090007442.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

يائير لابيد: لدينا الحكومة الأسوأ والأكثر كارثية في تاريخ البلاد

11:42 GMT 20.06.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبر
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الخميس، بأن حكومة بنيامين نتنياهو هي الأسوأ والأكثر كارثية في تاريخ بلاده.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "مفزاك لايف"، اليوم الخميس، عن لابيد أن إسرائيل تشهد أسوأ انهيار سياسي وكارثي في تاريخها، بدعوى أن حكومة نتنياهو هي الحكومة الأكثر كارثية في تاريخ البلاد.
وأوضح لابيد في كلمة له ألقاها في المؤتمر السنوي لمركز روبنشتاين التابع لجامعة رايخمان، أن بلاده فقدت قوتها السياسية، معتبرًا إياه بمثابة تهديد وجودي، لأنه دون تلك القوة السياسية لن يكون لدى إسرائيل أمن.
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09:35 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة "الإطاحة" بها، موضحًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "منذ لحظة استقالة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، أصبحت لدينا الوسائل"، مؤكدًا أن "الجميع سيعمل معا لإسقاط الحكومة".
وأضاف: "نعتقد أنه من الممكن الإطاحة بحكومة نتنياهو"، واصفًا إياها بالحكومة "المجنونة"، التي تخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال، بحسب قوله.
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غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"
10:37 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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