https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تسقط-8-صواريخ-و36-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك--1090079023.html
القوات الروسية تسقط 8 صواريخ و36 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
القوات الروسية تسقط 8 صواريخ و36 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، اليوم السبت، إسقاط 8 صواريخ و36 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المقاطعة. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T17:57+0000
2024-06-22T17:57+0000
2024-06-22T17:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب سميرنوف في قناته على "تلغرام": "تم إسقاط 8 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفسكي وسودغانسكي وبولشيسولداتسكي".وتابع: "كما تم تدمير 36 طائرة من دون طيار أوكرانية بالأسلحة الصغيرة ومعدات الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية خلال النهار".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تدمر-مسيرة-استطلاع-أوكرانية-فوق-بريانسك-1090075246.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسقط 8 صواريخ و36 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، اليوم السبت، إسقاط 8 صواريخ و36 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المقاطعة.
وكتب سميرنوف في قناته على "تلغرام": "تم إسقاط 8 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفسكي وسودغانسكي وبولشيسولداتسكي".
وتابع: "كما تم تدمير 36 طائرة من دون طيار أوكرانية بالأسلحة الصغيرة ومعدات الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية خلال النهار".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة
، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.