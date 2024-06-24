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https://sarabic.ae/20240624/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نقترب-من-نقطة-تفكيك-كتيبة-حماس-في-رفح-1090145735.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: نقترب من نقطة تفكيك كتيبة حماس في رفح
رئيس الأركان الإسرائيلي: نقترب من نقطة تفكيك كتيبة حماس في رفح
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن الجيش الإسرائيلي يحقق "إنجازات كبيرة جدا" في القتال في مدينة رفح. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T16:22+0000
2024-06-24T16:22+0000
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وقال هاليفي، خلال تقييمه للوضع في منطقة رفح بقطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية، وقائد الفرقة 162، إنه "تسنى تقريبا تفكيك كتيبة حركة حماس في رفح"، بعد أسابيع من القتال في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.وأضاف: "من الواضح أننا نقترب من المرحلة التي يمكننا فيها القول إننا فككنا كتيبة حماس في رفح"، متابعا: "هزيمتها لا تعني أنه لم يعد يوجد إرهابيون، لكن أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، التزامه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن صفقة الرهائن في قطاع غزة.وقال نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، إن "الحكومة ليست مستعدة للتنازل عن أي شيء أقل من النصر الكامل على حماس"، مؤكدا أن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات.وأضاف أن إسرائيل تتعرض لحملة تقودها إيران وتريد تدميرها، متابعا: "من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240623/صحيفة-إسرائيلية-الجيش-أنهى-معظم-العمليات-البرية-في-رفح-التي-حددتها-القيادة-السياسية-1090108142.html
https://sarabic.ae/20240623/نتنياهو-المرحلة-الأصعب-من-حرب-رفح-على-وشك-الانتهاء-وبعدها-سننقل-جزءا-من-قواتنا-إلى-الشمال-1090111831.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: نقترب من نقطة تفكيك كتيبة حماس في رفح

16:22 GMT 24.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن الجيش الإسرائيلي يحقق "إنجازات كبيرة جدا" في القتال في مدينة رفح.
وقال هاليفي، خلال تقييمه للوضع في منطقة رفح بقطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية، وقائد الفرقة 162، إنه "تسنى تقريبا تفكيك كتيبة حركة حماس في رفح"، بعد أسابيع من القتال في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.
وأضاف: "من الواضح أننا نقترب من المرحلة التي يمكننا فيها القول إننا فككنا كتيبة حماس في رفح"، متابعا: "هزيمتها لا تعني أنه لم يعد يوجد إرهابيون، لكن أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
صحيفة إسرائيلية: الجيش أنهى معظم العمليات البرية في رفح التي حددتها القيادة السياسية
أمس, 16:04 GMT
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، التزامه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن صفقة الرهائن في قطاع غزة.
وقال نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، إن "الحكومة ليست مستعدة للتنازل عن أي شيء أقل من النصر الكامل على حماس"، مؤكدا أن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات.
وأضاف أن إسرائيل تتعرض لحملة تقودها إيران وتريد تدميرها، متابعا: "من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
نتنياهو: المرحلة الأصعب من حرب رفح على وشك الانتهاء وبعدها سننقل جزءا من قواتنا إلى الشمال
أمس, 18:49 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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