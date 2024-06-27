باحث في العلاقات الدولية: أميركا تحاول تحييد الصين عبر طلب وساطتها مع كوريا الشمالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
On air
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/باحث-في-العلاقات-الدولية-أميركا-تحاول-تحييد-الصين-عبر-طلب-وساطتها-مع-كوريا-الشمالية--1090216024.html
باحث في العلاقات الدولية: أميركا تحاول تحييد الصين عبر طلب وساطتها مع كوريا الشمالية
باحث في العلاقات الدولية: أميركا تحاول تحييد الصين عبر طلب وساطتها مع كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في العلاقات الدولية علي عبدو أنّ "طلب أميركا من الصين إجبار كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي يمثّل نوعًا من تعاون ضمني بين الدولتين أيّ... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T07:58+0000
2024-06-27T07:58+0000
العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الصين
البيت الأبيض
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079612733_0:37:900:543_1920x0_80_0_0_454a2c270da46cb01e8b489d9cac64b4.jpg
وأوضح عبدو في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تحاول حاليًا الضغط لتحييد الصين من المواجهة المباشرة، فاذا استمرت كوريا الشمالية في هذا البرنامج ستُجبر على المواجهة المباشرة لاسيما وأن حلفاء الإدارة الأميركية في تايوان يعانون من ضعف كبير".وأردف الباحث في العلاقات الدولية أنّ "التحالفات الحاصلة بين روسيا وكوريا الشمالية هي أكثر ما يقلق الولايات المتحدة وتحاول عرقلتها بأيّ وسيلة، لا سيما بعد محاولاتها الدائمة في قمع موسكو وبكين عبر العقوبات الاقتصادية، على اعتبار أن هذه التحالفات الجديدة تؤثر على الأحادية القطبية وبالتالي ستقوم واشنطن بالدفاع عن هذا النظام بشراسة".وفي هذا الإطار، رأى عبدو أنّ "اندلاع الحرب العالمية الثالثة وارد جدًا ولكن الأقطاب العالمية تحاول الهرب منها، والأمور لا تزال في حالة الردع إذ أن الولايات المتحدة تحاول الضغط على الصين من أجل نزع فتيل الحرب في شبه الجزيرة الكورية، فيما فشل سيطرتها على العالم سيدفعها إلى افتعال صراعات في مناطق عديدة حول العالم".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد صرحت أمس الأربعاء، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تسعى إلى تحقيق هدف تشكيل تحالف عسكري على "الأنماط الغربية" وليست موجهة ضد دول ثالثة.وكتبت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "لا تسعى المعاهدة (بين روسيا وكوريا الشمالية) إلى تحقيق هدف تشكيل تحالف عسكري على أسس غربية وليست موجهة ضد دول ثالثة، وتنص المادة 4 من المعاهدة على تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووفقًا لقوانين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أخرى، بالتالي يجد نفسه في حالة حرب. وهناك مادة مماثلة في المعاهدة المبرمة بين كوريا الديمقراطية وجمهورية الصين الشعبية عام 1961".
https://sarabic.ae/20240627/كوريا-الشمالية-تطلق-بنجاح-صاروخا-برؤوس-حربية-متعددة-1090213750.html
https://sarabic.ae/20240626/كوريا-الجنوبية-تنفذ-عملا-عسكريا-هو-الأول-منذ-7-سنوات-على-حدود-جارتها-الشمالية-1090192361.html
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079612733_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_666f0a7ba30942bf600b6245f3570c0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الصين, البيت الأبيض
العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الصين, البيت الأبيض

باحث في العلاقات الدولية: أميركا تحاول تحييد الصين عبر طلب وساطتها مع كوريا الشمالية

07:58 GMT 27.06.2024
© Photo / KCNAعرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية
عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
رأى الباحث في العلاقات الدولية علي عبدو أنّ "طلب أميركا من الصين إجبار كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي يمثّل نوعًا من تعاون ضمني بين الدولتين أيّ الولايات المتحدة الأميركية والصين".
وأوضح عبدو في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تحاول حاليًا الضغط لتحييد الصين من المواجهة المباشرة، فاذا استمرت كوريا الشمالية في هذا البرنامج ستُجبر على المواجهة المباشرة لاسيما وأن حلفاء الإدارة الأميركية في تايوان يعانون من ضعف كبير".
وأردف الباحث في العلاقات الدولية أنّ "التحالفات الحاصلة بين روسيا وكوريا الشمالية هي أكثر ما يقلق الولايات المتحدة وتحاول عرقلتها بأيّ وسيلة، لا سيما بعد محاولاتها الدائمة في قمع موسكو وبكين عبر العقوبات الاقتصادية، على اعتبار أن هذه التحالفات الجديدة تؤثر على الأحادية القطبية وبالتالي ستقوم واشنطن بالدفاع عن هذا النظام بشراسة".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
كوريا الشمالية تطلق بنجاح صاروخا برؤوس حربية متعددة
04:43 GMT
وفي هذا الإطار، رأى عبدو أنّ "اندلاع الحرب العالمية الثالثة وارد جدًا ولكن الأقطاب العالمية تحاول الهرب منها، والأمور لا تزال في حالة الردع إذ أن الولايات المتحدة تحاول الضغط على الصين من أجل نزع فتيل الحرب في شبه الجزيرة الكورية، فيما فشل سيطرتها على العالم سيدفعها إلى افتعال صراعات في مناطق عديدة حول العالم".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد صرحت أمس الأربعاء، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تسعى إلى تحقيق هدف تشكيل تحالف عسكري على "الأنماط الغربية" وليست موجهة ضد دول ثالثة.
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشمالية
أمس, 12:03 GMT
وكتبت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "لا تسعى المعاهدة (بين روسيا وكوريا الشمالية) إلى تحقيق هدف تشكيل تحالف عسكري على أسس غربية وليست موجهة ضد دول ثالثة، وتنص المادة 4 من المعاهدة على تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووفقًا لقوانين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أخرى، بالتالي يجد نفسه في حالة حرب. وهناك مادة مماثلة في المعاهدة المبرمة بين كوريا الديمقراطية وجمهورية الصين الشعبية عام 1961".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات05:28 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала