https://sarabic.ae/20240627/لافروف-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-البوليفي-ويدين-محاولة-الانقلاب-1090241552.html
لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البوليفي ويدين محاولة الانقلاب
لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البوليفي ويدين محاولة الانقلاب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره البوليفي، وأدان محاولة الانقلاب العسكري، معربًا عن "دعم... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T17:17+0000
2024-06-27T17:17+0000
2024-06-27T17:17+0000
روسيا
بوليفيا
أخبار بوليفيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات سيليندا سوسا لوندا، وأعرب الجانب الروسي خلالها عن إدانته الشديدة لمحاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في بوليفيا يوم 26 يونيو/ حزيران".وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على عدم جواز أية أفعال تهدف لتقويض الأسس الدستورية للدول ذات السيادة، وأعرب عن دعم روسيا الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي كاتاكور".وتابع البيان أن "الجانبين أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع يونيو بين رئيسي روسيا وبوليفيا في سان بطرسبورغ".وذكرت وسائل الإعلام المحلية، يوم أمس، عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.وحاول العسكريون بقيادة الجنرال، خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.اعتقال 3 قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيااستمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات، وخلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.
https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تدين-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-وتحذر-من-التدخل-الخارجي----1090221435.html
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روسيا, بوليفيا, أخبار بوليفيا
روسيا, بوليفيا, أخبار بوليفيا
لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البوليفي ويدين محاولة الانقلاب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره البوليفي، وأدان محاولة الانقلاب العسكري، معربًا عن "دعم روسيا الكامل والثابت" لحكومة الرئيس آرسي.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات سيليندا سوسا لوندا، وأعرب الجانب الروسي خلالها عن إدانته الشديدة لمحاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في بوليفيا يوم 26 يونيو/ حزيران".
وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على عدم جواز أية أفعال تهدف لتقويض الأسس الدستورية للدول ذات السيادة، وأعرب عن دعم روسيا الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي كاتاكور".
وتابع البيان أن "الجانبين أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع يونيو بين رئيسي روسيا وبوليفيا في سان بطرسبورغ".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، يوم أمس، عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز
، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.
وحاول العسكريون بقيادة الجنرال، خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.
ودعا زعيم بوليفيا، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية ووصف ما يحدث بأنه محاولة انقلاب، وقد أعرب رؤساء العديد من الدول الأجنبية عن دعمهم له.
استمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات، وخلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.