https://sarabic.ae/20240627/لافروف-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-البوليفي-ويدين-محاولة-الانقلاب-1090241552.html

لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البوليفي ويدين محاولة الانقلاب

لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البوليفي ويدين محاولة الانقلاب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره البوليفي، وأدان محاولة الانقلاب العسكري، معربًا عن "دعم... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T17:17+0000

2024-06-27T17:17+0000

2024-06-27T17:17+0000

روسيا

بوليفيا

أخبار بوليفيا

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات سيليندا سوسا لوندا، وأعرب الجانب الروسي خلالها عن إدانته الشديدة لمحاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في بوليفيا يوم 26 يونيو/ حزيران".وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على عدم جواز أية أفعال تهدف لتقويض الأسس الدستورية للدول ذات السيادة، وأعرب عن دعم روسيا الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي كاتاكور".وتابع البيان أن "الجانبين أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع يونيو بين رئيسي روسيا وبوليفيا في سان بطرسبورغ".وذكرت وسائل الإعلام المحلية، يوم أمس، عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.وحاول العسكريون بقيادة الجنرال، خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.اعتقال 3 قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيااستمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات، وخلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.

https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تدين-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-وتحذر-من-التدخل-الخارجي----1090221435.html

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