https://sarabic.ae/20240627/-الدفاع-البوليفية-محاولة-الانقلاب-في-البلاد-ربما-تكون-مدفوعة-من-الخارج-1090245864.html
الدفاع البوليفية: محاولة الانقلاب في البلاد ربما تكون مدفوعة من الخارج
الدفاع البوليفية: محاولة الانقلاب في البلاد ربما تكون مدفوعة من الخارج
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البوليفي، إدموندو نوفيلو، أن محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج من أجل نهب ثروات البلاد الطبيعية. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T20:34+0000
2024-06-27T20:34+0000
2024-06-27T20:34+0000
بوليفيا
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وقال نوفيلو، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا نستبعد أن يكون كل هذا قد تم تشجيعه من الخارج، بالنسبة لبلدنا، كانت هناك دائما مصلحة في السيطرة على السلطة السياسية من أجل نهب الموارد الطبيعية".وأضاف نوفيلو أن السلطات تقوم بتحليل جميع التصريحات والأفعال السابقة للجنرال زونيغا (قائد الانقلاب الفاشل) ولا تستبعد أن تكون هذه التصرفات قد تم تشجيعها من الخارج".وذكرت وسائل الإعلام المحلية، يوم أمس، عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.وحاول العسكريون بقيادة الجنرال، خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.اعتقال 3 قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيااستمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات، وخلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.
https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تدين-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-وتحذر-من-التدخل-الخارجي----1090221435.html
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بوليفيا, أخبار العالم الآن
بوليفيا, أخبار العالم الآن
الدفاع البوليفية: محاولة الانقلاب في البلاد ربما تكون مدفوعة من الخارج
أعلن وزير الدفاع البوليفي، إدموندو نوفيلو، أن محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج من أجل نهب ثروات البلاد الطبيعية.
وقال نوفيلو، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا نستبعد أن يكون كل هذا قد تم تشجيعه من الخارج، بالنسبة لبلدنا، كانت هناك دائما مصلحة في السيطرة على السلطة السياسية من أجل نهب الموارد الطبيعية".
وأضاف نوفيلو أن السلطات تقوم بتحليل جميع التصريحات والأفعال السابقة للجنرال زونيغا (قائد الانقلاب الفاشل) ولا تستبعد أن تكون هذه التصرفات قد تم تشجيعها من الخارج".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، يوم أمس، عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز
، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.
وحاول العسكريون بقيادة الجنرال، خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.
ودعا زعيم بوليفيا، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية ووصف ما يحدث بأنه محاولة انقلاب، وقد أعرب رؤساء العديد من الدول الأجنبية عن دعمهم له.
استمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات، وخلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.