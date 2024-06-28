https://sarabic.ae/20240628/الكرملين-يعلق-على-المناظرة-الرئاسية-الأمريكية-1090260295.html

الكرملين يعلق على المناظرة الرئاسية الأمريكية

الكرملين يعلق على المناظرة الرئاسية الأمريكية

سبوتنيك عربي

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب، مسألة داخلية تخص الولايات، مشيرًا إلى أنها لا تنتمي... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T10:16+0000

2024-06-28T10:16+0000

2024-06-28T10:16+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا أعتقد أنكم تتوقعوأ أن الرئيس الروسي يمكن أن يضبط المنبّه ويستيقظ في الصباح ويشاهد مناظرة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، هذا ليس حدثًا على جدول أعمالنا. لدينا الكثير من القضايا المهمة حقًا بالنسبة لبلدنا وذات الصلة بنا، هذه هي القضايا التي يتعامل معها رئيسنا".وأوضح: "رأينا بالتأكيد تقارير إعلامية حول هذا المناظرة، وتعرفنا عليها أكثر. هذه مسألة داخلية تخص الولايات المتحدة. بالطبع، سنطلع على جميع التصريحات التي تم الإدلاء بها".وأشار إلى أنه كان هناك العديد من التحقيقات في الولايات المتحدة في وقت سابق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، والتي لم تصل إلى أي شيء. وأضاف بيسكوف أن روسيا لن تتدخل هذه المرة أيضًا، في حين أن الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية هي شأنهم الشخصي.بايدن لترامب في المناظرة الرئاسية: "أنت الغبي الفاشل"وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب، اليوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وفي وقت سابق، أصدرت حملة ترامب إعلانا يخبر الناخبين أنهم إذا انتخبوا بايدن، فسينتهي بهم الأمر مع نائبة الرئيس، كامالا هاريس، كرئيس للبلاد، في إشارة إلى أن الرئيس الثمانيني قد يموت أثناء بقائه في منصبه أو سيتعين عليه الاستقالة.استطلاع: نحو 67% من متابعي المناظرة الرئاسية يرون أن ترامب انتصر على بايدن

https://sarabic.ae/20240628/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-لم-يكن-ليحدث-لو-كان-لدى-الولايات-المتحدة-رئيس-يحترمه-بوتين-1090249656.html

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