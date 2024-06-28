https://sarabic.ae/20240628/لماذا-تتقلص-الملابس-بعد-غسيلها-عالم-يكشف-السبب-1090261819.html

لماذا تتقلص الملابس بعد غسيلها؟... عالم يكشف السبب

لماذا تتقلص الملابس بعد غسيلها؟... عالم يكشف السبب

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن الأسباب التي تؤدي إلى انكماش الألبسة القطنية بعد غسلها، بالمقارنة مع الملابس الأخرى المصنوعة من مواد أخرى. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T11:44+0000

2024-06-28T11:44+0000

2024-06-28T11:44+0000

مجتمع

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من المعروف مدى قدرة الملابس القطنية على امتصاص الرطوبة، ولكن في المقابل تنكمش هذه الألبسة بعد غسلها. من ناحية أخرى، فإن الأقمشة الاصطناعية، مثل البوليستر، والنايلون، أكثر مقاومة للعرق والانكماش، لأن أليافها المنسوجة بإحكام لا تنتفخ في الماء.القطن عرضة لهذا النوع من الأخطاء الفادحة في الغسيل بطريقة لا تتعرض لها الألياف الاصطناعية، مثل البوليستر.وأضافت غولدفارب: "يُصنع النسيج القطني، من نسج ألياف نبات القطن، والتي تتكون في معظمها من السيليلوز، وهو بوليمر حيوي طبيعي، والقطن عرضة للانكماش لأن أليافه تنتفخ عندما تصبح مبللة ثم تنكمش عندما تجف".قالت إريكا ميلشيك، الكيميائية والرئيسة التنفيذية لشركة التكنولوجيا الحيوية "CurieCo": "على المستوى الكيميائي، يؤدي نسج ألياف القطن للملابس إلى حدوث توتر يؤدي إلى إنشاء شبكة روابط هيدروجينية".عندما يتم إدخال متغيرات مثل الحرارة والماء، يمكن أن تتغير شبكة الروابط الهيدروجينية هذه، مما يتسبب في استرخاء النسيج أو انكماشه.وقالت غولدفارب: "حتى عندما تكون الملابس مصنوعة من نفس المادة، فإن بعض الأقمشة القطنية تكون أكثر عرضة للانكماش من غيرها اعتمادا على كيفية تجميع الألياف في القماش، وعلى الرغم من أن الأقطان المنسوجة ستتقلص بالتأكيد، إلا أنها تشهد انكماشًا أقل بكثير من الأقطان المحبوكة".وأوضحت غولدفارب: "تنتفخ الخيوط عندما تكون مبللة، وبالتالي، فإنها تدفع الألياف إلى بعضها البعض، وتتقلص في اتجاه واحد، وعندما يتم إخراج الرطوبة من القماش، تنكمش الألياف". وهذا يعني أن الانكماش يبدأ فعليًا قبل أن تصل الملابس إلى المجفف. الانكماش هو النتيجة المزدوجة للألياف المغمورة بالمياه والحرارة العالية.وقالت ميلشيك إن مقدار انكماش ملابسك يتم تحديده من خلال عدد من العوامل. على سبيل المثال، يعتمد الأمر على ما إذا كنت تغسل ملابسك في الماء وحده أو تضيف منظفًا، فالمنظف يعطل الروابط الهيدروجينية بشكل أكبر، وما إذا كنت تجفف ملابسك في درجة حرارة عالية أو منخفضة أو تعلقها لتجف.وبحسب الدراسة، فإنه لا يزال هناك حل في مشكلة الملابس المنكمشة، هناك طريقة مدعومة علميًا لمحاولة "فك" الملابس من الانكماش. وهي استخدام مكواة البخار، الذي يؤدي إلى إعادة إدخال الرطوبة إلى الملابس لتوسيع الألياف أثناء تطبيق القوة الميكانيكية لتمديدها للخارج. لكن يجب التعامل بخفة.أفضل وجبات خفيفة تحتوي على أقل من 100 سعرة حراريةعلماء روس يبتكرون طريقة لـ"ترويض" الطقس والأعاصير

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