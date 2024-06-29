https://sarabic.ae/20240629/إعلام-وزراء-بريطانيون-يطالبون-الديمقراطيين-بـتغيير-بايدن-بسرعة-1090295197.html

إعلام: وزراء بريطانيون يطالبون الديمقراطيين بـ"تغيير" بايدن بسرعة

إعلام: وزراء بريطانيون يطالبون الديمقراطيين بـ"تغيير" بايدن بسرعة

سبوتنيك عربي

دعا وزراء بريطانيون أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي، سرًا، على رفض ترشيح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T07:06+0000

2024-06-29T07:06+0000

2024-06-29T07:06+0000

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وقالت صحيفة بريطانية، نقلًا عن مصادر: "في هذه الأثناء في المملكة المتحدة، دعا وزراء حكومة المحافظين الديمقراطيين، بشكل خاص، إلى رفض ترشح جو بايدن".وأضافت صحيفة "التلغراف": "حثت مصادر مختلفة الديمقراطيين على التخلص من بايدن، واستبداله بسرعة، بحجة أن المرشح البديل الأصغر سنًا سيكون لديه فرصة أفضل بكثير للفوز".ويقول السياسيون والصحفيون في أمريكا، إن الديمقراطيين قد يتخلون عن بايدن كمنافس ويستبدلونه بمرشح آخر. ومن الناحية النظرية، ستتاح للحزب مثل هذه الفرصة في مؤتمره، في أغسطس/ آب المقبل، لكن عمليا سيكون من الصعب إخراج بايدن، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية، من السباق، ما لم يرفض هو نفسه المشاركة، وفي الوقت نفسه، تقول الحملة الانتخابية للرئيس الحالي إنه لن يستسلم ويترك السباق.استطلاع: نحو 67% من متابعي المناظرة الرئاسية يرون أن ترامب انتصر على بايدنووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون، والمشاركين.البيت الأبيض يعلق على تلقي بايدن أدوية لتحسين أدائه خلال مناظرته الأولى مع ترامب

https://sarabic.ae/20240628/بعد-أدائه-أمام-ترامب-بايدن-يعترف-أنه-لم-يعد-يتحدث-أو-يسير-أو-يجري-مناظرات-مثل-السابق-1090288422.html

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