https://sarabic.ae/20240630/أنصار-الله-تكشف-عن-زورق-طوفان-المدمر-بتكنولوجيا-متقدمة-1090335187.html
"أنصار الله" تكشف عن زورق "طوفان المدمر" بتكنولوجيا متقدمة
"أنصار الله" تكشف عن زورق "طوفان المدمر" بتكنولوجيا متقدمة
سبوتنيك عربي
كشف القوات البحرية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن زورق "طوفان المدمر"، مشيرة إلى أنه يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T13:32+0000
2024-06-30T13:32+0000
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وقالت وكالة "سبأ" إن هذا الكشف هو الرابع خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري عن سلاح نوعي ضمن معركة إسناد غزة، بعدما أعلنت في وقت سابق عن صاروخ "فلسطين" الباليستي، وزورق "طوفان1" ثم صاروخ "حاطم2" الباليستي فرط الصوتي.وأوضحت الوكالة أن الزورق "طوفان المدمر" هو زورق هجومي مسيّر محلي الصنع، يحمل رأسا حربيا يزن 1000 – 1500 كغم، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، تتيح التحكم به يدويا والتحكم عن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية.وفي وقت سابق، عرض الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مشاهد تظهر إحدى عمليات زورق "طوفان المدمر" باستهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، تنفيذ عملية هجومية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية العراقية" اسهدفت هدفاً حيوياً في حيفا، وعملية أخرى استهدفت سفينة "سيجوي" في البحر الأحمر.وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين، الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت العملية هدفها بنجاح".وتابع البيان: "العملية الأخرى استهدف سفينة (SEAJOY ) في البحر الأحمر وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأوضح البيان أن العملية نفذت بشكل مشترك ما بين سلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة.وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240628/حزب-الله-وأنصار-الله-يعلنان-عن-هجمات-مكثفة-بالمسيرات-والصواريخ-ضد-أهداف-أمريكية-وإسرائيلية-1090290813.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, رصد عسكري, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, رصد عسكري, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
"أنصار الله" تكشف عن زورق "طوفان المدمر" بتكنولوجيا متقدمة
كشف القوات البحرية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن زورق "طوفان المدمر"، مشيرة إلى أنه يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة.
وقالت وكالة
"سبأ" إن هذا الكشف هو الرابع خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري عن سلاح نوعي ضمن معركة إسناد غزة، بعدما أعلنت في وقت سابق عن صاروخ "فلسطين" الباليستي، وزورق "طوفان1" ثم صاروخ "حاطم2" الباليستي فرط الصوتي.
وأوضحت الوكالة أن الزورق "طوفان المدمر" هو زورق هجومي مسيّر محلي الصنع، يحمل رأسا حربيا يزن 1000 – 1500 كغم، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، تتيح التحكم به يدويا والتحكم عن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية.
وفي وقت سابق، عرض الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مشاهد تظهر إحدى عمليات زورق "طوفان المدمر" باستهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، تنفيذ عملية هجومية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية العراقية" اسهدفت هدفاً حيوياً في حيفا، وعملية أخرى استهدفت سفينة "سيجوي"
في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين، الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت العملية هدفها بنجاح".
وتابع البيان: "العملية الأخرى استهدف سفينة (SEAJOY ) في البحر الأحمر وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وأوضح البيان أن العملية نفذت بشكل مشترك ما بين سلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة.
وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.