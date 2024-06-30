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https://sarabic.ae/20240630/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-رفح-سنواصل-الحرب-حتى-تعجز-حماس-عن-إعادة-بناء-قدراتها-1090343703.html
وزير الدفاع الإسرائيلي من رفح: سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها
وزير الدفاع الإسرائيلي من رفح: سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الأحد، بأن القتال في مدينة رفح "أمر مهم للغاية". 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T17:46+0000
2024-06-30T17:46+0000
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وقال غالانت من رفح، إن "إسرائيل ستواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها من جديد"، مشيرا إلى أنها نجحت في إغلاق معبر رفح والأنفاق أمام حماس.وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قال إن "مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار".ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر الرفيع المستوى، قوله "إن مصر تجدد رفضها دخول قواتها إلى غزة"، مؤكدا أن "ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية الإسرائيلية الجارية هي شأن فلسطيني"، مشيرا إلى أن "القاهرة أبلغت جميع الأطراف سابقا أن وقف الحرب بقطاع غزة يجب أن يكون عبر اتفاق بوقف دائم لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى".في السياق ذاته، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، أنباء متداولة تفيد بموافقة مصر على نقل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، كما نفى موافقة مصر على بناء معبر جديد قرب من كرم أبو سالم.تأتي تلك التصريحات في ظل استمرار الجهود المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعانى ويلات الحرب الإسرائيلية.ويزداد تدهور الأوضاع مع استمرار إغلاق المعابر، حيث عادت المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن استنزف الفلسطينيون تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شُح المساعدات.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيايمن نتنياهو، بأن إسرائيل تخوص حربا على 7 جبهات مع "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله" والفصائل العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران.وقال نتنياهو، في تصريحات مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "مرحلة القتال الشديد في قطاع غزة على وشك الانتهاء"، مؤكدا أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس.وأضاف أنه "مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من المختطفين"، مؤكدا أن ما وصفها المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وبعدها ستنتقل جزءا من القوات إلى الشمال (على الحدود اللبنانية).وأكد أنه "غير مستعد لإقامة دولة فلسطينية ولن يسمح بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "يريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240626/قناة-إسرائيلية-الجيش-يتجه-للمواجهة-مع-حزب-الله-في-الشمال-بعد-انتهاء-عملية-رفح-1090207340.html
https://sarabic.ae/20240624/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نقترب-من-نقطة-تفكيك-كتيبة-حماس-في-رفح-1090145735.html
https://sarabic.ae/20240623/نتنياهو-المرحلة-الأصعب-من-حرب-رفح-على-وشك-الانتهاء-وبعدها-سننقل-جزءا-من-قواتنا-إلى-الشمال-1090111831.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي من رفح: سنواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها

17:46 GMT 30.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الأحد، بأن القتال في مدينة رفح "أمر مهم للغاية".
وقال غالانت من رفح، إن "إسرائيل ستواصل الحرب حتى تعجز حماس عن إعادة بناء قدراتها من جديد"، مشيرا إلى أنها نجحت في إغلاق معبر رفح والأنفاق أمام حماس.
وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قال إن "مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
قناة إسرائيلية: الجيش يتجه للمواجهة مع "حزب الله" في الشمال بعد انتهاء عملية رفح
26 يونيو, 19:52 GMT
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر الرفيع المستوى، قوله "إن مصر تجدد رفضها دخول قواتها إلى غزة"، مؤكدا أن "ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية الإسرائيلية الجارية هي شأن فلسطيني"، مشيرا إلى أن "القاهرة أبلغت جميع الأطراف سابقا أن وقف الحرب بقطاع غزة يجب أن يكون عبر اتفاق بوقف دائم لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى".
في السياق ذاته، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، أنباء متداولة تفيد بموافقة مصر على نقل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، كما نفى موافقة مصر على بناء معبر جديد قرب من كرم أبو سالم.
تأتي تلك التصريحات في ظل استمرار الجهود المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعانى ويلات الحرب الإسرائيلية.
ويزداد تدهور الأوضاع مع استمرار إغلاق المعابر، حيث عادت المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن استنزف الفلسطينيون تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شُح المساعدات.
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي: نقترب من نقطة تفكيك كتيبة حماس في رفح
24 يونيو, 16:22 GMT
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيايمن نتنياهو، بأن إسرائيل تخوص حربا على 7 جبهات مع "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله" والفصائل العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران.
وقال نتنياهو، في تصريحات مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "مرحلة القتال الشديد في قطاع غزة على وشك الانتهاء"، مؤكدا أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس.
وأضاف أنه "مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من المختطفين"، مؤكدا أن ما وصفها المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وبعدها ستنتقل جزءا من القوات إلى الشمال (على الحدود اللبنانية).
وأكد أنه "غير مستعد لإقامة دولة فلسطينية ولن يسمح بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "يريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
نتنياهو: المرحلة الأصعب من حرب رفح على وشك الانتهاء وبعدها سننقل جزءا من قواتنا إلى الشمال
23 يونيو, 18:49 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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