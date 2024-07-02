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15 صاروخا لبنانيا إلى مستوطنة كريات شمونة والجيش الإسرائيلي يهاجم هدفا تابعا لـ"حزب الله"
15 صاروخا لبنانيا إلى مستوطنة كريات شمونة والجيش الإسرائيلي يهاجم هدفا تابعا لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 15 صاروخا لبنانيا أطلق إلى مستوطنة كريات شمونة شمالي البلاد، والجيش الإسرائيلي يهاجم هدفا تابعا لـ"حزب الله"... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T15:32+0000
2024-07-02T15:32+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
أخبار حزب الله
لبنان
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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحو 15 صاروخا أطلق من لبنان على الشمال الإسرائيلي، خاصة مستوطنة كريات شمونة، في وقت هاجم الجيش الإسرائيلي مبنى تابعًا لـ"حزب الله".وبالتوازي مع ذلك، سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنتي المطلة وكريات شمونة نتيجة لإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني على الشمال الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وسائل إعلام ألمانية إن "حزب الله لا ينوي وقف هجماته على إسرائيل حتى انتهاء الحرب في قطاع غزة، مما يرجّح خيار شن هجوم إسرائيلي على لبنان".ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "إسرائيل ستبدأ هجوما على لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري ما لم يوقف حزب الله إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "إسرائيل قد تشن عملية في جنوب لبنان في الأسبوع الثالث أو الرابع من يوليو/ تموز الجاري".وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين. إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240701/غانتس-على-حزب-الله-أن-يقرر-لأن-لبنان-سيدفع-الثمن-1090366344.html
https://sarabic.ae/20240702/نتنياهو-لن-نوقف-الحرب-حتى-تحقيق-جميع-أهدافنا-1090390807.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان

15 صاروخا لبنانيا إلى مستوطنة كريات شمونة والجيش الإسرائيلي يهاجم هدفا تابعا لـ"حزب الله"

15:32 GMT 02.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 15 صاروخا لبنانيا أطلق إلى مستوطنة كريات شمونة شمالي البلاد، والجيش الإسرائيلي يهاجم هدفا تابعا لـ"حزب الله" اللبناني.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحو 15 صاروخا أطلق من لبنان على الشمال الإسرائيلي، خاصة مستوطنة كريات شمونة، في وقت هاجم الجيش الإسرائيلي مبنى تابعًا لـ"حزب الله".
وبالتوازي مع ذلك، سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنتي المطلة وكريات شمونة نتيجة لإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني على الشمال الإسرائيلي.
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
غانتس: على "حزب الله" أن يقرر لأن لبنان سيدفع الثمن
أمس, 15:01 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وسائل إعلام ألمانية إن "حزب الله لا ينوي وقف هجماته على إسرائيل حتى انتهاء الحرب في قطاع غزة، مما يرجّح خيار شن هجوم إسرائيلي على لبنان".
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "إسرائيل ستبدأ هجوما على لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري ما لم يوقف حزب الله إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "إسرائيل قد تشن عملية في جنوب لبنان في الأسبوع الثالث أو الرابع من يوليو/ تموز الجاري".
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين. إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
نتنياهو: لن نوقف الحرب حتى تحقيق جميع أهدافنا
13:50 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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