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https://sarabic.ae/20240703/ضباط-إسرائيليون-لا-نرى-هزيمة-قريبة-لحماس-ونطالب-بتغيير-أسلوب-القتال-وإلا-فلن-نهزم-الحركة-1090427125.html
ضباط إسرائيليون: لا نرى هزيمة قريبة لحماس ونطالب بتغيير أسلوب القتال وإلا فلن نهزم الحركة
ضباط إسرائيليون: لا نرى هزيمة قريبة لحماس ونطالب بتغيير أسلوب القتال وإلا فلن نهزم الحركة
سبوتنيك عربي
قال ضباط احتياط إسرائيليون، اليوم الأربعاء، إنهم لم يروا هزيمة قريبة لحركة حماس في قطاع غزة كما يقول المسؤولون الإسرائيليون. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T17:10+0000
2024-07-03T17:10+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن ضباط بالاحتياط في الجيش الإسرائيلي أنهم لم يروا أي هزيمة قريبة لحماس داخل قطاع غزة كما يردد المسؤولون في بلادهم.وطالب المقدم في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تومير باروك، بتغيير أسلوب القتال مع حركة حماس داخل القطاع، مضيفًا أنه دون تغيير هذا الأسلوب لن يتمكن الجيش الإسرائيلي من هزيمة حركة حماس.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، بأن الجيش يعرف أنه من المستحيل هزيمة حركة حماس في قطاع غزة.ونقلت إذاعة "كول بارما" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجنرال إسحاق بريك، أن إسرائيل تخسر الكثير في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفًا ما يحدث بأنه "وصمة عار كبيرة"، موضحًا أن "ما يحدث في غزة هو وصمة عار كبيرة، نحن نخسر الكثير، ونتنياهو يذر الرماد في العيون".ولم يكتف الجنرال السابق والذي عمل كرئيس للجنة الشكاوى في الجيش الإسرائيلي بذلك، بل أشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعرف أنه من المستحيل هزيمة حركة حماس فيما يقتل الجنود، ويريد هرتسي هليفي البقاء في منصبه حتى نهاية فترة ولايته، وهو يكذب".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربعة في قطاع غزة، إن الادعاءات بعدم إحراز إنجازات ملموسة في غزة تضر بالمجهود الحربي، إلا أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القادة الأربعة التقوا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، وأكدوا له ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على الجنود بعد 9 أشهر من الحرب.ويعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في الجنود بسبب الحرب المتواصلة بجانب عملياته المكثفة بالضفة الغربية، ومواجهاته مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية، في وقت كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء "حماس".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240703/جنرال-إسرائيلي-سابق-نخسر-الكثير-في-قطاع-غزة-وما-يحدث-هناك-وصمة-عار-كبيرة-1090420274.html
https://sarabic.ae/20240703/مسؤول-أمني-إسرائيلي-حماس-تصر-على-وجود-بند-يمنع-تل-أبيب-من-القتال-بعد-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-الصفقة-1090425749.html
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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

ضباط إسرائيليون: لا نرى هزيمة قريبة لحماس ونطالب بتغيير أسلوب القتال وإلا فلن نهزم الحركة

17:10 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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قال ضباط احتياط إسرائيليون، اليوم الأربعاء، إنهم لم يروا هزيمة قريبة لحركة حماس في قطاع غزة كما يقول المسؤولون الإسرائيليون.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن ضباط بالاحتياط في الجيش الإسرائيلي أنهم لم يروا أي هزيمة قريبة لحماس داخل قطاع غزة كما يردد المسؤولون في بلادهم.
وطالب المقدم في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تومير باروك، بتغيير أسلوب القتال مع حركة حماس داخل القطاع، مضيفًا أنه دون تغيير هذا الأسلوب لن يتمكن الجيش الإسرائيلي من هزيمة حركة حماس.
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
جنرال إسرائيلي سابق: نخسر الكثير في قطاع غزة وما يحدث هناك وصمة عار كبيرة
14:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، بأن الجيش يعرف أنه من المستحيل هزيمة حركة حماس في قطاع غزة.
ونقلت إذاعة "كول بارما" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجنرال إسحاق بريك، أن إسرائيل تخسر الكثير في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفًا ما يحدث بأنه "وصمة عار كبيرة"، موضحًا أن "ما يحدث في غزة هو وصمة عار كبيرة، نحن نخسر الكثير، ونتنياهو يذر الرماد في العيون".
ولم يكتف الجنرال السابق والذي عمل كرئيس للجنة الشكاوى في الجيش الإسرائيلي بذلك، بل أشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعرف أنه من المستحيل هزيمة حركة حماس فيما يقتل الجنود، ويريد هرتسي هليفي البقاء في منصبه حتى نهاية فترة ولايته، وهو يكذب".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربعة في قطاع غزة، إن الادعاءات بعدم إحراز إنجازات ملموسة في غزة تضر بالمجهود الحربي، إلا أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القادة الأربعة التقوا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، وأكدوا له ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على الجنود بعد 9 أشهر من الحرب.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
مسؤول أمني إسرائيلي: حماس تصر على وجود بند يمنع تل أبيب من القتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة
16:32 GMT
ويعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في الجنود بسبب الحرب المتواصلة بجانب عملياته المكثفة بالضفة الغربية، ومواجهاته مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية، في وقت كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء "حماس".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 13:14 GMT
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