https://sarabic.ae/20240704/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لعائلات-المحتجزين-صفقة-التبادل-باتت-قريبة-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1090442874.html

وزير الدفاع الإسرائيلي لعائلات المحتجزين: صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى

وزير الدفاع الإسرائيلي لعائلات المحتجزين: صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى

سبوتنيك عربي

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T09:11+0000

2024-07-04T09:11+0000

2024-07-04T09:11+0000

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وقال غالانت، خلال اللقاء: "نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى"، مضيفًا: "قبل شهر كنت متشائما بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا".وكان مسؤول إسرائيلي، قد صرح اليوم الخميس، بأن رد حركة حماس الفلسطينية، على بنود صفقة تبادل الرهائن والأسرى المحتملة، لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "رد حماس على الصفقة لا يتضمن شرطا لوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى منهاط، مضيفًا أنه "إذا خرقت الحركة الاتفاق يمكن الانسحاب من الاتفاق والعودة للقتال بعد المرحلة الأولى".وأوضح المصدر، الذي لم تذكره القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن "رد حماس يتيح إعادة المحتجزين من كبار السن والأطفال والمرضى والجرحى".وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا، اليوم الخميس، لبحث رد حركة حماس على مقترح صفقة التبادل، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر مطّلعة، أن "نتنياهو من المقرر أن يعقد جلسة لبحث رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين".ويأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) تلقى عبر الوسطاء في مصر وقطر، رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزةط.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت أن "حركة حماس أرسلت للوسطاء بأنها لن تمضي قدما بالمفاوضات الدائرة حول إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع تل أبيب دون ضمانات بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزةط، وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن "مطلب حركة حماس ليس من المرجح أن تقبله إسرائيل".في وقت نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "حماس ما تزال مصرة على بند في الصفقة المحتملة مع إسرائيل، على منع تل أبيب من العودة إلى القتال في قطاع غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقةط.وأوضح المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته، أن "هذا البند لا تسمح به إسرائيل ولن توافق عليهط، مضيفًا أن طهناك ثغرات أخرى في بنود الصفقة لم يتم إغلاقها بعدط، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل الضغط العسكري على قطاع غزة من أجل العمل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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