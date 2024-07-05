https://sarabic.ae/20240705/وزير-الدفاع-الأمريكي-يؤكد-التزام-بلاده-الصارم-بأمن-إسرائيل-وحقها-في-الدفاع-عن-نفسها-1090532729.html

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، "التحديات الأمنية الإقليمية والتهديدات المستمرة للمنطقة... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T20:51+0000

2024-07-05T20:51+0000

2024-07-05T20:51+0000

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وأكد أوستن مجددا "التزام أمريكا الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، بينما حث أيضا على وقف التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل الصراع في غزة"، وفقا لبيان من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".كما أعرب أوستن عن دعمه القوي للجهود المستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار واتفاق الإفراج عن المحتجزين "باعتباره الفرصة الواعدة لإعادتهم جميعا إلى وطنهم بأمان"، بحسب البيان الأمريكي.وفي الشهر الماضي، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.وأكد غالانت أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عدة ملفات مهمة، أهمها لبنان وغزة وإيران والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن أزمة الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أن لدى البلدين مصالح مشتركة وأهدافا مشتركة أيضا.وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف (مع الأمريكيين) أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

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