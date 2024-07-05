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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، "التحديات الأمنية الإقليمية والتهديدات المستمرة للمنطقة... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T20:51+0000
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إسرائيل
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وأكد أوستن مجددا "التزام أمريكا الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، بينما حث أيضا على وقف التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل الصراع في غزة"، وفقا لبيان من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".كما أعرب أوستن عن دعمه القوي للجهود المستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار واتفاق الإفراج عن المحتجزين "باعتباره الفرصة الواعدة لإعادتهم جميعا إلى وطنهم بأمان"، بحسب البيان الأمريكي.وفي الشهر الماضي، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.وأكد غالانت أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عدة ملفات مهمة، أهمها لبنان وغزة وإيران والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن أزمة الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أن لدى البلدين مصالح مشتركة وأهدافا مشتركة أيضا.وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف (مع الأمريكيين) أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240704/نتنياهو-لبايدن-دون-أمريكا-لا-توجد-حرية-في-العالم-1090472375.html
https://sarabic.ae/20240704/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لعائلات-المحتجزين-صفقة-التبادل-باتت-قريبة-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1090442874.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, غزة, إيران
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, غزة, إيران

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

20:51 GMT 05.07.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، "التحديات الأمنية الإقليمية والتهديدات المستمرة للمنطقة من الجماعات المدعومة من إيران".
وأكد أوستن مجددا "التزام أمريكا الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، بينما حث أيضا على وقف التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل الصراع في غزة"، وفقا لبيان من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".
كما أعرب أوستن عن دعمه القوي للجهود المستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار واتفاق الإفراج عن المحتجزين "باعتباره الفرصة الواعدة لإعادتهم جميعا إلى وطنهم بأمان"، بحسب البيان الأمريكي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
نتنياهو لبايدن: دون أمريكا "لا توجد حرية" في العالم
أمس, 16:49 GMT
وفي الشهر الماضي، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد غالانت أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عدة ملفات مهمة، أهمها لبنان وغزة وإيران والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن أزمة الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أن لدى البلدين مصالح مشتركة وأهدافا مشتركة أيضا.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي لعائلات المحتجزين: صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى
أمس, 09:11 GMT
وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف (مع الأمريكيين) أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية07:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحربأمس, 15:52 GMT
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