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القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بجمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240706/خبير-روسيا-تتمسك-بشروطها-لإنهاء-أزمة-أوكرانيا-ولا-تثق-بالغرب-مطلقا--1090540991.html
خبير: روسيا تتمسك بشروطها لإنهاء أزمة أوكرانيا ولا تثق بالغرب مطلقا
خبير: روسيا تتمسك بشروطها لإنهاء أزمة أوكرانيا ولا تثق بالغرب مطلقا
سبوتنيك عربي
صرح الباحث الاستراتيجي، الدكتور آصف ملحم، أن روسيا تتمسك بشروطها لإنهاء الأزمة الأوكرانية، معتبرًا أن هذا الموقف الروسي نابع من عدم ثقة مطلقة بالغرب. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T10:56+0000
2024-07-06T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتوقع ملحم في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "أوكرانيا سترضخ لهذه الشروط"، مؤكدًا أن "كل ما تقوم به الآن هو حالة من النكران والهروب"، مشددًا على أن "أوكرانيا تضعف كلما طال أمد الحرب وأنها سترضخ للشروط الروسية آجلا أم عاجلا".وعن زيارة رئيس الوزراء الهنغاري لموسكو للتوسط لحل الأزمة، قال ملحم إن "الموقف المجري يدل على صعود قوى عديدة في أوروبا بدأت بالتعبير عن نفسها بشكل أو بآخر، سواء في هولندا أو إيطاليا أو إسبانيا، كما أن هناك حالة من عدم الرضا في الاتحاد الأوروبي عن سياسيات الاتحاد"، لافتًا إلى أن "هذا التناقض بين القوى الأوروبية يمكن أن يساعد روسيا على الضغط على هذه القوى، وسيجعل من الاتحاد كيان غير قادر على اتخاذ قرارات صارمة ضد روسيا".وأكد ملحم أن "أوربان يحاول أن يبرز من خلال هذه المبادرة كزعيم أوروبي قادر على تقريب وجهات نظر الجميع"، مشيرًا إلى أن "هنغاريا تحاول من خلال هذا الموقف الوسطي تحصيل مكاسب سياسية واقتصادية"، معربا عن اعتقاده أنه "لن ينجح في تقريب وجهات النظر لأن المجر دولة صغيرة وليست وازنة في الاتحاد الأوروبي وغير قادرة على تحريك اتجاهاته"، بحسب قوله.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن السياسيين الغربيين لم يتواصلوا مع الكرملين بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا، التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن موسكو لم ترفض أبدا السلام مع أوكرانيا، وكشف عن اتفاق وقّعته أوكرانيا بعد وصول القوات الروسية إلى محيط كييف، نص على تنفيذ المطالب الروسية، مقابل انسحاب الجيش الروسي من ضواحي العاصمة الأوكرانية.وأضاف أنه فور انسحاب القوات الروسية، نقضت كييف الاتفاق بإيعاز من رعاتها الغربيين، ما أدى إلى تفاقم الأزمة واستئناف روسيا عمليتها العسكرية المستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.وفي وقت لاحق، قدم الرئيس الروسي مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع جمهورية القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأي أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية وتجريدها من السلاح واجتثاث النازية منها، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.
https://sarabic.ae/20240705/تصويت-برأيك-هل-تسهم-زيارة-أوربان-لبوتين-بحل-الصراع-في-أوكرانيا---1090515563.html
https://sarabic.ae/20240705/أوكرانيا-تصبح-ثاني-أكبر-مقترض-من-صندوق-النقد-الدولي-لتحل-محل-دولة-عربية-1090499158.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, حصري

خبير: روسيا تتمسك بشروطها لإنهاء أزمة أوكرانيا ولا تثق بالغرب مطلقا

10:56 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / MICHAEL BUHOLZERالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة السلام في أوكرانيا
المؤتمر الصحفي الختامي لقمة السلام في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / MICHAEL BUHOLZER
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حصري
صرح الباحث الاستراتيجي، الدكتور آصف ملحم، أن روسيا تتمسك بشروطها لإنهاء الأزمة الأوكرانية، معتبرًا أن هذا الموقف الروسي نابع من عدم ثقة مطلقة بالغرب.
وتوقع ملحم في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "أوكرانيا سترضخ لهذه الشروط"، مؤكدًا أن "كل ما تقوم به الآن هو حالة من النكران والهروب"، مشددًا على أن "أوكرانيا تضعف كلما طال أمد الحرب وأنها سترضخ للشروط الروسية آجلا أم عاجلا".
وعن زيارة رئيس الوزراء الهنغاري لموسكو للتوسط لحل الأزمة، قال ملحم إن "الموقف المجري يدل على صعود قوى عديدة في أوروبا بدأت بالتعبير عن نفسها بشكل أو بآخر، سواء في هولندا أو إيطاليا أو إسبانيا، كما أن هناك حالة من عدم الرضا في الاتحاد الأوروبي عن سياسيات الاتحاد"، لافتًا إلى أن "هذا التناقض بين القوى الأوروبية يمكن أن يساعد روسيا على الضغط على هذه القوى، وسيجعل من الاتحاد كيان غير قادر على اتخاذ قرارات صارمة ضد روسيا".
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أمس, 13:49 GMT
وأكد ملحم أن "أوربان يحاول أن يبرز من خلال هذه المبادرة كزعيم أوروبي قادر على تقريب وجهات نظر الجميع"، مشيرًا إلى أن "هنغاريا تحاول من خلال هذا الموقف الوسطي تحصيل مكاسب سياسية واقتصادية"، معربا عن اعتقاده أنه "لن ينجح في تقريب وجهات النظر لأن المجر دولة صغيرة وليست وازنة في الاتحاد الأوروبي وغير قادرة على تحريك اتجاهاته"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن السياسيين الغربيين لم يتواصلوا مع الكرملين بشأن مبادرات السلام حول أوكرانيا، التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن موسكو لم ترفض أبدا السلام مع أوكرانيا، وكشف عن اتفاق وقّعته أوكرانيا بعد وصول القوات الروسية إلى محيط كييف، نص على تنفيذ المطالب الروسية، مقابل انسحاب الجيش الروسي من ضواحي العاصمة الأوكرانية.
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
أوكرانيا تصبح ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي لتحل محل دولة عربية
أمس, 08:44 GMT
وأضاف أنه فور انسحاب القوات الروسية، نقضت كييف الاتفاق بإيعاز من رعاتها الغربيين، ما أدى إلى تفاقم الأزمة واستئناف روسيا عمليتها العسكرية المستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.
وفي وقت لاحق، قدم الرئيس الروسي مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع جمهورية القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأي أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية وتجريدها من السلاح واجتثاث النازية منها، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.
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