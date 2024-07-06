https://sarabic.ae/20240706/عودة-حجاج-يمنيين-علقوا-في-السعودية-لمدة-أسبوع-1090536644.html

عودة حجاج يمنيين علقوا في السعودية لمدة أسبوع

عودة حجاج يمنيين علقوا في السعودية لمدة أسبوع

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام يمنية، مساء أمس الجمعة، وصول طائرة حجاج يمنيين إلى مطار صنعاء الدولي، بعدما علقوا في السعودية، لنحو أسبوع. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T06:38+0000

2024-07-06T06:38+0000

2024-07-06T06:38+0000

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وقالت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية ،على متنها عدد من حجاج بيت الله الحرام بعد أكثر من أسبوع على التعنت السعودي"، على حد تعبير القناة.وأوضح مصدر للقناة أن "إعادة الحجاج اليمنيين العالقين في السعودية جاء بعد تحذيرات القيادة من استمرار التلكؤ والتعنت للنظام السعودي"، فيما أعرب الحجاج عن سعادتهم لعودتهم إلى وطنهم بعد رحلة حج واجهوا خلالها تحديات كبيرة، بحسب قولهم.في سياق متصل، أعلن مدير مطار صنعاء، خالد الشايف، إنه تقرر بدء رحلات عودة ما تبقى من الحجاج إلى مطار صنعاء الدولي ابتداء من الأمس الجمعة، وكذلك استئناف الرحلات من صنعاء إلى الأردن، ابتداء من اليوم السبت.وفي وقت سابق، اتهم وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد بن عيضة شبيبة، جماعة "أنصار الله"، باحتجاز طائرات في مطار صنعاء ومنعها من الإقلاع إلى جدة لإعادة حجاج يمنيين.وقال شبيبة، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحوثي يحتجز 4 طائرات في مطار صنعاء الدولي ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلادنا، الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء".وطالب "جميع الوكالات إبقاء حجاجهم في مساكنهم والمكوث في مكة حتى عودة الطائرات"، مطالبا الحجاج "بالاستقرار في مساكنهم حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل جماعة الحوثيين"، على حد قوله.وغيّرت الخطوط الجوية اليمنية، الاثنين الماضي، مسار رحلة لنقل الحجاج اليمنيين قادمة من السعودية نحو مطار صنعاء الدولي، إلى جيبوتي، نتيجة أمطار غزيرة.وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لـ"سبوتنيك"، بأن "أمطاراً غزيرة تشهدها صنعاء حالت دون هبوط رحلة على متن طائرة نوع "إيرباص إيه 320" قادمة من مطار جدة، وعلى متنها عشرات الحجاج اليمنيين".وأضاف أنه تم تحويل مسار الطائرة إلى مطار جيبوتي، على أن يتم إعادة المسافرين على متن الرحلة إلى صنعاء فور تحسن الأحوال الجوية.وأشار إلى أن "الخطوط الجوية اليمنية، أعادت خلال يونيو(حزيران الماضي)، نحو 4600 حاج يمني من جدة إلى صنعاء، وذلك بعد أن فوجت مطلع الشهر، 5013 حاجاً عبر 28 رحلة إلى السعودية، لأداء مناسك الحج".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

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