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رئيس كوريا الجنوبية: على روسيا أن تختار بين بلادنا أو كوريا الشمالية
رئيس كوريا الجنوبية: على روسيا أن تختار بين بلادنا أو كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، بأنه على روسيا أن تختار ما إذا كانت كوريا الجنوبية أو كوريا الشمالية أكثر أهمية لمصالحها الوطنية، مشيرًا... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T10:19+0000
2024-07-08T10:19+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن "يون" وصفه للتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية بـ"التهديد الواضح والتحدي الخطير للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وأوروبا"، معربًا عن أمله في أن تقرر موسكو أي من الكوريتين تكمن مصالحها الحقيقية.وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في يونيو/ حزيران الماضي، أن الاتفاق بين روسيا وكوريا الديمقراطية يعد آلية مهمة لضمان الأمن الإقليمي.وقالت زاخاروفا بحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "يتم التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية بشكل صارم في إطار القانون الدولي، ولا يحمل أية طبيعة تصادمية وليس موجهًا ضد دول ثالثة، ولا يهدد السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا".وتابع البيان: "تمثل المعاهدة الموقعة آلية مهمة لضمان الأمن الإقليمي، وهي بمثابة تحذير خاص لأولئك الذين يرغبون في حل مشاكل المنطقة بالوسائل العسكرية".وأشار البيان إلى أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تسعى إلى تحقيق هدف تشكيل تحالف عسكري على طول "الخطوط الغربية" وليست موجهة ضد بلدان ثالثة.ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء الماضي، استمرت يومين.ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية، مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة مقبلة.
https://sarabic.ae/20240703/زعيم-كوريا-الشمالية-يزور-منشآت-دفاعية-ويدعو-لمراجعة-الدستور-لتعزيز-هيبة-الدولة-1090414453.html
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-الاتفاقية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-ليست-موجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1090151677.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية: على روسيا أن تختار بين بلادنا أو كوريا الشمالية

10:19 GMT 08.07.2024
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
تابعنا عبر
صرح رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، بأنه على روسيا أن تختار ما إذا كانت كوريا الجنوبية أو كوريا الشمالية أكثر أهمية لمصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن مستقبل العلاقات الثنائية يتوقف على تصرفات روسيا.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن "يون" وصفه للتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية بـ"التهديد الواضح والتحدي الخطير للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وأوروبا"، معربًا عن أمله في أن تقرر موسكو أي من الكوريتين تكمن مصالحها الحقيقية.
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في يونيو/ حزيران الماضي، أن الاتفاق بين روسيا وكوريا الديمقراطية يعد آلية مهمة لضمان الأمن الإقليمي.
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
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3 يوليو, 11:38 GMT
وقالت زاخاروفا بحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "يتم التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية بشكل صارم في إطار القانون الدولي، ولا يحمل أية طبيعة تصادمية وليس موجهًا ضد دول ثالثة، ولا يهدد السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا".
وتابع البيان: "تمثل المعاهدة الموقعة آلية مهمة لضمان الأمن الإقليمي، وهي بمثابة تحذير خاص لأولئك الذين يرغبون في حل مشاكل المنطقة بالوسائل العسكرية".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي نيابة على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
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وأشار البيان إلى أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تسعى إلى تحقيق هدف تشكيل تحالف عسكري على طول "الخطوط الغربية" وليست موجهة ضد بلدان ثالثة.
ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء الماضي، استمرت يومين.
ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية، مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة مقبلة.
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