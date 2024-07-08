https://sarabic.ae/20240708/نائب-المستشار-الألماني-نتائجالانتخابات-الفرنسية-تمثل-تحديا-للعلاقات-1090586594.html

نائب المستشار الألماني: نتائج الانتخابات الفرنسية تمثل تحديا للعلاقات

نائب المستشار الألماني: نتائج الانتخابات الفرنسية تمثل تحديا للعلاقات

سبوتنيك عربي

اعتبر روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "نتيجة التصويت البرلماني المفاجئ في فرنسا مطمئنة"، لكنه حذر من أن تداعياتها من المرجح أن تكون... 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T10:04+0000

2024-07-08T10:04+0000

2024-07-08T10:04+0000

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وقال هابيك في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، في مدينة شتوتغارت الألمانية: إنها "نتيجة انتخابية مشجعة"، ومع ذلك، فهو يمثل تحديا - ليس فقط بالنسبة لفرنسا ولكن أيضًا بالنسبة لأوروبا".ومضى هابيك: "على الرغم من أن تشكيل حكومة سيكون صعبا، فإني أعتقد أنه من الجيد للغاية أن تعمل أحزاب الوسط ويسار الوسط واليسار معا لمنع فرنسا من الانجراف نحو القومية وأوروبا من الدخول في مياه أكثر صعوبة".وأفادت وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق اليوم، بتصدر ائتلاف أحزاب اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" الانتخابات في فرنسا، فيما احتل الائتلاف الرئاسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، المسمى "معا"، المركز الثاني، واحتل "التجمع الوطني" اليميني المركز الثالث.ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.وفي المركز الثالث، وفقا لما نشرته القناة، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على ما بين 115 و150 مقعدا في البرلمان.وأوضح تلفزيون "بي إف إم" أنه "لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة ولا حركة معا ولا التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية".وأكد مرشح حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا، كريستوف فيرزيني، أن تحالف رئيس البلاد إيمانويل ماكرون مع اليسار بهدف عرقلة التصويت لحزب مارين لوبان، غير ديمقراطي.وأضاف فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة".

https://sarabic.ae/20240708/ردود-فعل-داخلية-ودولية-على-فوز-اليسار-بالانتخابات-البرلمانية-في-فرنسا-1090583076.html

https://sarabic.ae/20240708/-الداخلية-الفرنسية-تحالف-اليسار-يفوز-بالانتخابات-البرلمانية-بحصوله-على-182-مقعدا-1090581008.html

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