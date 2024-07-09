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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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https://sarabic.ae/20240709/بعد-تصدر-اليسار-الفرنسي-ما-مستقبل-العلاقة-مع-المغرب-والجزائر-1090634173.html
بعد تصدر "اليسار الفرنسي"... ما مستقبل علاقة فرنسا مع المغرب والجزائر؟
بعد تصدر "اليسار الفرنسي"... ما مستقبل علاقة فرنسا مع المغرب والجزائر؟
سبوتنيك عربي
ترتبط دول المغرب العربي بعلاقات تاريخية واقتصادية قوية مع فرنسا، ما جعل من الانتخابات البرلمانية التي حصل فيها اليسار على المرتبة الأولى أهمية خاصة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T15:30+0000
2024-07-09T15:30+0000
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أسفرت الجولة الثانية من انتخابات الجمعية البرلمانية الفرنسية، عن تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وجاء ائتلاف "معا" الوسطي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، فيما حل حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة بعد أن كان متقدما في الجولة الأولى من التصويت.ترتبط دول المغرب بشكل كبير بعدد من الملفات مع فرنسا، منها ملف الذاكرة والأرشيف الجزائري، الخاص بفترة الاستعمار، وكذلك قضية الصحراء، بالنسبة للمغرب، فيما يشمل ملف الهجرة دول المنطقة بشكل كامل، خاصة أن ليبيا وتونس والمغرب أصبحت محطات عبور للجانب الأوروبي السنوات الأخيرة.يرى خبراء أن فوز اليسار قد ينعكس إيجابا على مستوى العديد من الملفات، لكنه غير من التوقعات السابقة التي كانت تشير لمستوى علاقات مختلف حال فوز اليمين الفرنسي.وشهدت السنوات الأخيرات توترات بين فرنسا والجزائر تارة وبين باريس والرباط تارة أخرى، إثر مواقف الرئيس إيمانويل ماكرون من قضايا الأرشيف والذاكرة التي اعتبرتها الجزائر "مماطلة"، ومواقفه من قضية الصحراء التي اعتبرتها المغرب "رمادية".تباين المواقفتنظر الجزائر اليوم للأمر بصورة أكثر تفاؤلا، نظرا لموقف اليسار الإيجابي من قضايا الأرشيف والذاكرة.وتمثل قضية الذاكرة عقبة أمام تناغم العلاقات وتطويرها بين البلدين، إذ تطالب الجزائر من فرنسا بالإفراج عن أرشيفها بما يتعلق بالجزائر والاعتذار عن جرائمها، بينما تماطل باريس بتنفيذ هذه الخطوة منذ وصول الرئيس، عبد المجيد تبون، للحكم.فيما يترقب المغرب مواقف اليسار (رغم أنه ليس أغلبية مطلقة) بالنظر لمواقفه السلبية من "قضية الصحراء"، لكن زعيم تحالف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشو، كانت له مواقف إيجابية تجاه المغرب،خاصة أنه من مواليد مدينة طنجة، وكانت تصريحاته خلال زيارته لمناطق الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز العام الماضي، تشير إلى ضرورة إصلاح العلاقات مع المغرب.قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري محمد هاني، إن التركيبة السياسية في البرلمان الفرنسي اليوم، تبشر بمرحلة جديدة من التعاون والسلم.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اليسار الفرنسي له مواقفه التي تحترم السيادة الخاصة بالدول، كما يمكنه أن يسوي الوضعية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين.قضية التأشيراتولفت إلى أن اليسار يتجه لمعالجة قضية التأشيرات، بفتح حركة التنقل بين دول المغرب العربي، نظرا للاعتبارات التاريخية، بين فرنسا ودول المنطقة.وأشار إلى أن اليسار لديه مواقف إيجابية من ناحية قضية الذاكرة والأرشيف، ويمكنه أن يساعد بقدر كبير في تحسن مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة أن بعض القيادات اليسارية عبرت في وقت سابق عن ضرورة معالجة قضية الاستعمار الفرنسي للجزائر والاعتذار عن الجرائم التي ارتكبت في حق الجزائريين.فيما يقول محمد الطيار الخبير السياسي المغربي، إن فوز اليسار في فرنسا يؤثر إيجابا على العديد من الملفات بما فيها الهجرة والجاليات العربية هناك.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اليسار في فرنسا كانت له مواقف من قضية الصحراء بالشكل الذي لا يرضي المغرب، لكن رئيس الائتلاف الحالي هو من مواليد مدينة طنجة، وأعلن موقفه في وقت سابق بتأييد الطرح المغربي بشأن قضية الصحراء.ولفت إلى أن "قضية الصحراء" بالنسبة لفرنسا هي وسيلة لابتزاز المغرب، والحصول على امتيازات، خاصة أن الأمر مرتبط بالدولة العميقة هناك.ورقة ابتزازوأشار إلى أن ورقة الابتزاز التي تستعملها فرنسا لم تعد مجدية، خلال السنوات الأخيرة بعد ما حققه المغرب في الإطار.ويرى أن الدولة العميقة هي من تضع السياسات الخارجية بالنسبة للدولة الفرنسية، وتحدد المواقف من القضايا الإقليمية والعالمية، بما يعني أنها غير مرتبطة بشكل كبير بالتركيبة السياسية.ويمثل ملف الذاكرة أحد أبرز الملفات التي تلحّ الجزائر على فتحها بشكل كامل مع فرنسا، حيث اتفق الطرفان خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، الأخيرة إلى الجزائر، في أغسطس/ آب 2022، على "إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف منذ بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال".
https://sarabic.ae/20240708/اليساريون-في-فرنسا-يدعون-إلى-حل-دبلوماسي-للصراع-في-أوكرانيا-1090605639.html
https://sarabic.ae/20240708/-الداخلية-الفرنسية-تحالف-اليسار-يفوز-بالانتخابات-البرلمانية-بحصوله-على-182-مقعدا-1090581008.html
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https://sarabic.ae/20240707/بعد-فوز-اليسار-رئيس-الوزراء-الفرنسي-يؤكد-أنه-سيقدم-استقالته-لماكرون-1090579617.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي

بعد تصدر "اليسار الفرنسي"... ما مستقبل علاقة فرنسا مع المغرب والجزائر؟

15:30 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / Francois Lo Prestiالانتخابات البرلمانية الفرنسية، فرنسا
الانتخابات البرلمانية الفرنسية، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / Francois Lo Presti
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حصري
ترتبط دول المغرب العربي بعلاقات تاريخية واقتصادية قوية مع فرنسا، ما جعل من الانتخابات البرلمانية التي حصل فيها اليسار على المرتبة الأولى أهمية خاصة.
أسفرت الجولة الثانية من انتخابات الجمعية البرلمانية الفرنسية، عن تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وجاء ائتلاف "معا" الوسطي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، فيما حل حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة بعد أن كان متقدما في الجولة الأولى من التصويت.
ترتبط دول المغرب بشكل كبير بعدد من الملفات مع فرنسا، منها ملف الذاكرة والأرشيف الجزائري، الخاص بفترة الاستعمار، وكذلك قضية الصحراء، بالنسبة للمغرب، فيما يشمل ملف الهجرة دول المنطقة بشكل كامل، خاصة أن ليبيا وتونس والمغرب أصبحت محطات عبور للجانب الأوروبي السنوات الأخيرة.
عضو حزب لا فرانس إنسوميز اليساري (LFI) جان لوك ميلينشون يتحدث إلى الصحفيين خلال مسيرة دعت إليها النقابات العمالية الفرنسية ضد خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد في مرسيليا ، جنوب فرنسا ، في 19 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اليساريون في فرنسا يدعون إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
أمس, 20:18 GMT
يرى خبراء أن فوز اليسار قد ينعكس إيجابا على مستوى العديد من الملفات، لكنه غير من التوقعات السابقة التي كانت تشير لمستوى علاقات مختلف حال فوز اليمين الفرنسي.
وشهدت السنوات الأخيرات توترات بين فرنسا والجزائر تارة وبين باريس والرباط تارة أخرى، إثر مواقف الرئيس إيمانويل ماكرون من قضايا الأرشيف والذاكرة التي اعتبرتها الجزائر "مماطلة"، ومواقفه من قضية الصحراء التي اعتبرتها المغرب "رمادية".

تباين المواقف

تنظر الجزائر اليوم للأمر بصورة أكثر تفاؤلا، نظرا لموقف اليسار الإيجابي من قضايا الأرشيف والذاكرة.
وتمثل قضية الذاكرة عقبة أمام تناغم العلاقات وتطويرها بين البلدين، إذ تطالب الجزائر من فرنسا بالإفراج عن أرشيفها بما يتعلق بالجزائر والاعتذار عن جرائمها، بينما تماطل باريس بتنفيذ هذه الخطوة منذ وصول الرئيس، عبد المجيد تبون، للحكم.
الانتخابات البرلمانية الفرنسية، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
الداخلية الفرنسية: تحالف اليسار يفوز بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 182 مقعدا
أمس, 02:00 GMT
فيما يترقب المغرب مواقف اليسار (رغم أنه ليس أغلبية مطلقة) بالنظر لمواقفه السلبية من "قضية الصحراء"، لكن زعيم تحالف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشو، كانت له مواقف إيجابية تجاه المغرب،خاصة أنه من مواليد مدينة طنجة، وكانت تصريحاته خلال زيارته لمناطق الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز العام الماضي، تشير إلى ضرورة إصلاح العلاقات مع المغرب.
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري محمد هاني، إن التركيبة السياسية في البرلمان الفرنسي اليوم، تبشر بمرحلة جديدة من التعاون والسلم.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اليسار الفرنسي له مواقفه التي تحترم السيادة الخاصة بالدول، كما يمكنه أن يسوي الوضعية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين.

قضية التأشيرات

ولفت إلى أن اليسار يتجه لمعالجة قضية التأشيرات، بفتح حركة التنقل بين دول المغرب العربي، نظرا للاعتبارات التاريخية، بين فرنسا ودول المنطقة.
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
خبير في العلاقات الدولية: تصدر اليسار في فرنسا متوقع والفرنسيون أمام مفترق طرق
أمس, 11:56 GMT
وأشار إلى أن اليسار لديه مواقف إيجابية من ناحية قضية الذاكرة والأرشيف، ويمكنه أن يساعد بقدر كبير في تحسن مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة أن بعض القيادات اليسارية عبرت في وقت سابق عن ضرورة معالجة قضية الاستعمار الفرنسي للجزائر والاعتذار عن الجرائم التي ارتكبت في حق الجزائريين.
فيما يقول محمد الطيار الخبير السياسي المغربي، إن فوز اليسار في فرنسا يؤثر إيجابا على العديد من الملفات بما فيها الهجرة والجاليات العربية هناك.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اليسار في فرنسا كانت له مواقف من قضية الصحراء بالشكل الذي لا يرضي المغرب، لكن رئيس الائتلاف الحالي هو من مواليد مدينة طنجة، وأعلن موقفه في وقت سابق بتأييد الطرح المغربي بشأن قضية الصحراء.
ولفت إلى أن "قضية الصحراء" بالنسبة لفرنسا هي وسيلة لابتزاز المغرب، والحصول على امتيازات، خاصة أن الأمر مرتبط بالدولة العميقة هناك.

ورقة ابتزاز

وأشار إلى أن ورقة الابتزاز التي تستعملها فرنسا لم تعد مجدية، خلال السنوات الأخيرة بعد ما حققه المغرب في الإطار.
رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل عتال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
بعد فوز اليسار... رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد أنه سيقدم استقالته لماكرون
7 يوليو, 19:44 GMT
ويرى أن الدولة العميقة هي من تضع السياسات الخارجية بالنسبة للدولة الفرنسية، وتحدد المواقف من القضايا الإقليمية والعالمية، بما يعني أنها غير مرتبطة بشكل كبير بالتركيبة السياسية.
ويمثل ملف الذاكرة أحد أبرز الملفات التي تلحّ الجزائر على فتحها بشكل كامل مع فرنسا، حيث اتفق الطرفان خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، الأخيرة إلى الجزائر، في أغسطس/ آب 2022، على "إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف منذ بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال".
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