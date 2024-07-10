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"أونروا" تعلن تعرض ثلث مدارسها في غزة للقصف الإسرائيلي
"أونروا" تعلن تعرض ثلث مدارسها في غزة للقصف الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي قصف 4 مدارس تابعة للوكالة، خلال الأيام... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T08:22+0000
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وقال لازاريني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "ثلث مدارس الـ"أونروا" في غزة، تعرضت للقصف"، مشيرًا إلى أن "العديد منها تعرض لأضرار بالغة".وأضاف أن "المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم إلى ملاجئ مكتظة"، متابعًا: "غالباً ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس".وقُتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240708/أونروا-تعلن-إعادة-فتح-مركزها-الصحي-في-خان-يونس-بهدف-دعم-العائلات-النازحة-التي-عادت-إلى-المنطقة-1090601774.html
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منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
منظمة الأونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أونروا" تعلن تعرض ثلث مدارسها في غزة للقصف الإسرائيلي

08:22 GMT 10.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل
74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي قصف 4 مدارس تابعة للوكالة، خلال الأيام الأربعة الماضية".
وقال لازاريني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "ثلث مدارس الـ"أونروا" في غزة، تعرضت للقصف"، مشيرًا إلى أن "العديد منها تعرض لأضرار بالغة".
وأضاف أن "المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم إلى ملاجئ مكتظة"، متابعًا: "غالباً ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس".
وقُتل 16 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
رجل يرتدي سترة تحمل شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
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ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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