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تقرير: مقربون من نتنياهو يبحثون إقالة غالانت
تقرير: مقربون من نتنياهو يبحثون إقالة غالانت
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المحيطين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يناقشون إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T18:37+0000
2024-07-10T18:37+0000
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وذكرت دافنا ليال، مراسلة القناة الـ 12 الإسرائيلية لدى الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "إكس"، أن المحيطين برئيس الوزراء نتنياهو يناقشون ما إذا كان سيتم إقالة غالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.وأوضحت أن "هناك اتفاقا واسع النطاق على أن وزير الدفاع لم يعد جزءا من الائتلاف الحاكم ويجب إيجاد فرصة لإزاحته"، على حد قولها، مضيفة أنه "ينظر إلى غالانت في مكتب نتنياهو على أنه يقف بين الائتلاف وحل مشكلة التجنيد، وهو متهم بتسريب مناقشات حساسة".ويأتي هذا فيما اعترف جنرال إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن موجة رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" أضرت بكفاءة الجيش.وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقابلة مع جنرال بسلاح الجو الإسرائيلي، اعترف من خلالها بأن موجة رفض الخدمة في الجيش التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد أضرت بكفاءة الجيش.في وقت أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ما أكده الجنرال نفسه يتناقض مع رسالة الجيش الإسرائيلي التي أصرّت على أنه لم يكن لها أي تأثير قبل الحرب على قطاع غزة وأثناءها.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240710/وزير-إسرائيلي-الخط-الأحمر-في-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-هو-وقف-الحرب-على-غزة-1090669093.html
https://sarabic.ae/20240710/مقاتل-من-القسام-يوجه-رسالة-لنتنياهو-خلال-التصدي-لآليات-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1090662135.html
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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

تقرير: مقربون من نتنياهو يبحثون إقالة غالانت

18:37 GMT 10.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المحيطين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يناقشون إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
وذكرت دافنا ليال، مراسلة القناة الـ 12 الإسرائيلية لدى الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "إكس"، أن المحيطين برئيس الوزراء نتنياهو يناقشون ما إذا كان سيتم إقالة غالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.
وأوضحت أن "هناك اتفاقا واسع النطاق على أن وزير الدفاع لم يعد جزءا من الائتلاف الحاكم ويجب إيجاد فرصة لإزاحته"، على حد قولها، مضيفة أنه "ينظر إلى غالانت في مكتب نتنياهو على أنه يقف بين الائتلاف وحل مشكلة التجنيد، وهو متهم بتسريب مناقشات حساسة".
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
وزير إسرائيلي: الخط الأحمر في صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" هو وقف الحرب على غزة
15:27 GMT
ويأتي هذا فيما اعترف جنرال إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن موجة رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" أضرت بكفاءة الجيش.
وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقابلة مع جنرال بسلاح الجو الإسرائيلي، اعترف من خلالها بأن موجة رفض الخدمة في الجيش التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد أضرت بكفاءة الجيش.
في وقت أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ما أكده الجنرال نفسه يتناقض مع رسالة الجيش الإسرائيلي التي أصرّت على أنه لم يكن لها أي تأثير قبل الحرب على قطاع غزة وأثناءها.
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
مقاتل من "القسام" يوجه رسالة لنتنياهو خلال التصدي لآليات الجيش الإسرائيلي... فيديو
12:43 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم13:20 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMT
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