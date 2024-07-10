https://sarabic.ae/20240710/كنزة-ليلى-أول-ملكة-جمال-للذكاء-الاصطناعي-في-العالم-فيديو-1090662291.html
"كنزة ليلى".. أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.. فيديو
"كنزة ليلى".. أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت "كنزة ليلي"، مؤثرة افتراضية مغربية، من التفوق على 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T13:19+0000
2024-07-10T13:19+0000
2024-07-10T13:19+0000
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وحصدت ليلى، التي ترتدي الحجاب، لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في العالم، في حدث تاريخي، خلال توزيع جوائز "Fanvue World AI Creator"، أمس الثلاثاء.وبفضل تتويجها بهذا اللقب، تم منح "كنزة ليلى" جائزة نقدية قيمتها 20 ألف دولار أمريكي، تسلمها المدير التنفيذي التكنولوجي المغربي، الذي ابتكر هذه الشخصية الافتراضية.وجرى اختيار "كنزة ليلى" بفضل تفوقها التكنولوجي وحضورها البارز على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة جعلتها من بين أكثر الشخصيات الافتراضية المؤثرة في هذا المجال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار, نادي الفيديو
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار, نادي الفيديو
"كنزة ليلى".. أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.. فيديو
تمكنت "كنزة ليلي"، مؤثرة افتراضية مغربية، من التفوق على 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحصدت ليلى، التي ترتدي الحجاب، لقب ملكة جمال
الذكاء الاصطناعي في العالم، في حدث تاريخي، خلال توزيع جوائز "Fanvue World AI Creator"، أمس الثلاثاء.
وبفضل تتويجها بهذا اللقب، تم منح "كنزة ليلى" جائزة نقدية قيمتها 20 ألف دولار أمريكي، تسلمها المدير التنفيذي التكنولوجي المغربي، الذي ابتكر هذه الشخصية الافتراضية.
وجرى اختيار "كنزة ليلى" بفضل تفوقها التكنولوجي
وحضورها البارز على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة جعلتها من بين أكثر الشخصيات الافتراضية المؤثرة في هذا المجال.