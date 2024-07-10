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https://sarabic.ae/20240710/كنزة-ليلى-أول-ملكة-جمال-للذكاء-الاصطناعي-في-العالم-فيديو-1090662291.html
"كنزة ليلى".. أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.. فيديو
"كنزة ليلى".. أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت "كنزة ليلي"، مؤثرة افتراضية مغربية، من التفوق على 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
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وحصدت ليلى، التي ترتدي الحجاب، لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في العالم، في حدث تاريخي، خلال توزيع جوائز "Fanvue World AI Creator"، أمس الثلاثاء.وبفضل تتويجها بهذا اللقب، تم منح "كنزة ليلى" جائزة نقدية قيمتها 20 ألف دولار أمريكي، تسلمها المدير التنفيذي التكنولوجي المغربي، الذي ابتكر هذه الشخصية الافتراضية.وجرى اختيار "كنزة ليلى" بفضل تفوقها التكنولوجي وحضورها البارز على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة جعلتها من بين أكثر الشخصيات الافتراضية المؤثرة في هذا المجال.
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار, نادي الفيديو

"كنزة ليلى".. أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.. فيديو

13:19 GMT 10.07.2024
© AFP 2023الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
تمكنت "كنزة ليلي"، مؤثرة افتراضية مغربية، من التفوق على 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحصدت ليلى، التي ترتدي الحجاب، لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في العالم، في حدث تاريخي، خلال توزيع جوائز "Fanvue World AI Creator"، أمس الثلاثاء.
وبفضل تتويجها بهذا اللقب، تم منح "كنزة ليلى" جائزة نقدية قيمتها 20 ألف دولار أمريكي، تسلمها المدير التنفيذي التكنولوجي المغربي، الذي ابتكر هذه الشخصية الافتراضية.
وجرى اختيار "كنزة ليلى" بفضل تفوقها التكنولوجي وحضورها البارز على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة جعلتها من بين أكثر الشخصيات الافتراضية المؤثرة في هذا المجال.
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