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الخارجية الروسية: سنرد عسكريا على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا
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إعلام: ترامب سيقلص تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو
إعلام: ترامب سيقلص تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد، يفكر في تقليل تبادل المعلومات... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T06:19+0000
2024-07-11T06:19+0000
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وقال المسؤولون: "دونالد ترامب، يدرس الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو، الذين يعتمدون على الولايات المتحدة للحصول على معلومات، ساعدت أوكرانيا في مواجهة روسيا".وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن "انخفاض البيانات الاستخبارية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأمن، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا".كبير مستشاري ترامب يكشف عن إجراء داخلي كبير يقوم به الأخير عند فوزه في الانتخاباتوفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن ترامب، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن توسع الناتو شرقًا ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف، التي تنفق أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.ووعد ترامب، في مناسبات عدة، خلال حملته الرئاسية بحل الوضع في أوكرانيا، من خلال الفوز في الانتخابات، مضيفا أنه سيفعل ذلك حتى قبل التنصيب.البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية
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الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب سيقلص تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو

06:19 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA ترامب، يشارك في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024
 ترامب، يشارك في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA
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أفادت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد، يفكر في تقليل تبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية مع أعضاء الناتو، بما في ذلك المعلومات التي تستخدمها أوكرانيا في الصراع.
وقال المسؤولون: "دونالد ترامب، يدرس الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو، الذين يعتمدون على الولايات المتحدة للحصول على معلومات، ساعدت أوكرانيا في مواجهة روسيا".

ووفقا لمصادر الصحيفة، أخبر مستشارو ترامب الدول الحليفة أن خفض تبادل المعلومات الاستخبارية سيكون جزءًا من خطة أوسع لتقليل دعم الولايات المتحدة وتعاونها مع الناتو.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن "انخفاض البيانات الاستخبارية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأمن، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا".
كبير مستشاري ترامب يكشف عن إجراء داخلي كبير يقوم به الأخير عند فوزه في الانتخابات
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 12 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
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أمس, 09:35 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن ترامب، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن توسع الناتو شرقًا ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف، التي تنفق أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صرح سرًا بأنه "يستطيع وضع حد للصراع في أوكرانيا، وذلك من خلال الضغط على كييف للتنازل عن شبه جزيرة القرم ودونباس والاعتبار بأنها روسية".

ووعد ترامب، في مناسبات عدة، خلال حملته الرئاسية بحل الوضع في أوكرانيا، من خلال الفوز في الانتخابات، مضيفا أنه سيفعل ذلك حتى قبل التنصيب.
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية
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