https://sarabic.ae/20240711/إعلام-ترامب-سيقلص-تبادل-المعلومات-الاستخبارية-مع-أعضاء-الناتو-1090682750.html

إعلام: ترامب سيقلص تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو

إعلام: ترامب سيقلص تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد، يفكر في تقليل تبادل المعلومات... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T06:19+0000

2024-07-11T06:19+0000

2024-07-11T06:19+0000

الناتو

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المسؤولون: "دونالد ترامب، يدرس الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو، الذين يعتمدون على الولايات المتحدة للحصول على معلومات، ساعدت أوكرانيا في مواجهة روسيا".وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن "انخفاض البيانات الاستخبارية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأمن، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا".كبير مستشاري ترامب يكشف عن إجراء داخلي كبير يقوم به الأخير عند فوزه في الانتخاباتوفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن ترامب، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن توسع الناتو شرقًا ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف، التي تنفق أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.ووعد ترامب، في مناسبات عدة، خلال حملته الرئاسية بحل الوضع في أوكرانيا، من خلال الفوز في الانتخابات، مضيفا أنه سيفعل ذلك حتى قبل التنصيب.البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يثق تماما في بايدن رغم التقارير عن مشاكله الصحية

https://sarabic.ae/20240710/إعلام-ساسة-الاتحاد-الأوروبي-في-قمة-الناتو-يتفاوضون-مع-شركاء-ترامب-1090655091.html

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