https://sarabic.ae/20240711/الرئيس-الإيراني-يدعو-إلى-نظام-تعاون-وأمن-جماعي-بين-بلاده-وجيرانها-1090682967.html
الرئيس الإيراني يدعو إلى نظام تعاون وأمن جماعي بين بلاده وجيرانها
الرئيس الإيراني يدعو إلى نظام تعاون وأمن جماعي بين بلاده وجيرانها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، بأن "الأولوية القصوى للسياسة الخارجية الإيرانية هي توسيع التعاون مع الجيران". 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T06:38+0000
2024-07-11T06:38+0000
2024-07-11T06:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/06/1090535732_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_986c9fcda620bea836083277be79357d.jpg
وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن بزشكيان شدد على أنه يمدّ يد الصداقة والأخوة إلى جميع الجيران ودول المنطقة من حول إيران، بهدف إطلاق حركة حقيقية وجادة في مسيرة التعاون مع بلاده.وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، إذا ما أبدت دول المنطقة تعاوناً نشيطاً وثنائيا"، داعيًا إلى "إنشاء نظام تعاون وأمن جماعي بين الدول المتجاورة، فذلك ما يتطلّبه السلام والاستقرار المستدامان في منطقة الخليج والتصدي للتهديدات المختلفة".وأكد بزشكيان أن "الحوار العميق والبنّاء والهادف لتأسيس التعاون على مختلف الأصعدة والمجالات هو السبيل الوحيد لاجتياز التحديات والاضطرابات الراهنة".واستطرد بأن "لإيران وجيرانها العرب والمسلمين مواقف ومصالح مشتركة في كثيرٍ من القضايا الدولية والإقليمية"، منوهًا بالقول: "نحن جميعاً نرفض احتكار قوى محدّدة ومعيّنة قرارات العالم، كما نرفض تقسيم العالم والاستقطاب على أساس مصالح القوى العظمى".وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الإيراني استعداد بلاده للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية وتنمية البنى العمرانية وممرات النقل بين دول الجوار، فضلًا عن إشراك هذه الدول في ممري "الشمال ـ الجنوب" و"الشرق ـ الغرب" داخل الأراضي الإيرانية.ولم يفت بزشكيان توجيه تحية باسم بلاده لـ"الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة بوجه العدوان الوحشي للمحتل الصهيوني"، بحسب قوله.وحذّر الرئيس الإيراني المنتخب من أن "السلاح النووي الإسرائيلي يشكل تهديدًا للمنطقة والسلام والأمن الدوليين"، داعيًا دول المنطقة والعالم إلى التعاون من أجل شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.ويوم أمس الأربعاء، أعلنت إيران، عن موعد مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني، مجتبى يوسفي، إن مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد وأداء اليمين الدستورية ستقام، يوم الثلاثاء 30 يوليو/ تموز الجاري، مضيفًا أن المراسم ستقام بحضور مسؤولين وشخصيات محلية، بالإضافة إلى ضيوف أجانب من دول مختلفة.وأقامت إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
https://sarabic.ae/20240710/إيران-تحدد-موعد-مراسم-تنصيب-الرئيس-الجديد-وأداء-اليمين-الدستورية-1090671375.html
https://sarabic.ae/20240706/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-فوز-مسعود-بزشكيان-برئاسة-إيران-1090553279.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/06/1090535732_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_4bb4c76ef71f3aa49bf0cb5292f43bfe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران
الرئيس الإيراني يدعو إلى نظام تعاون وأمن جماعي بين بلاده وجيرانها
صرح الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، بأن "الأولوية القصوى للسياسة الخارجية الإيرانية هي توسيع التعاون مع الجيران".
وذكرت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن بزشكيان شدد على أنه يمدّ يد الصداقة والأخوة إلى جميع الجيران ودول المنطقة من حول إيران، بهدف إطلاق حركة حقيقية وجادة في مسيرة التعاون مع بلاده.
وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، إذا ما أبدت دول المنطقة تعاوناً نشيطاً وثنائيا"، داعيًا إلى "إنشاء نظام تعاون وأمن جماعي بين الدول المتجاورة، فذلك ما يتطلّبه السلام والاستقرار المستدامان في منطقة الخليج والتصدي للتهديدات المختلفة
".
وأكد بزشكيان أن "الحوار العميق والبنّاء والهادف لتأسيس التعاون على مختلف الأصعدة والمجالات هو السبيل الوحيد لاجتياز التحديات والاضطرابات الراهنة".
واستطرد بأن "لإيران وجيرانها العرب والمسلمين مواقف ومصالح مشتركة في كثيرٍ من القضايا الدولية والإقليمية"، منوهًا بالقول: "نحن جميعاً نرفض احتكار قوى محدّدة ومعيّنة قرارات العالم، كما نرفض تقسيم العالم والاستقطاب على أساس مصالح القوى العظمى".
وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الإيراني
استعداد بلاده للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية وتنمية البنى العمرانية وممرات النقل بين دول الجوار، فضلًا عن إشراك هذه الدول في ممري "الشمال ـ الجنوب" و"الشرق ـ الغرب" داخل الأراضي الإيرانية.
ولم يفت بزشكيان توجيه تحية باسم بلاده لـ"الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة بوجه العدوان الوحشي للمحتل الصهيوني"، بحسب قوله.
وحذّر الرئيس الإيراني المنتخب من أن "السلاح النووي الإسرائيلي يشكل تهديدًا للمنطقة والسلام والأمن الدوليين"، داعيًا دول المنطقة والعالم إلى التعاون من أجل شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت إيران، عن موعد مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، قال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني، مجتبى يوسفي، إن مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد وأداء اليمين الدستورية ستقام، يوم الثلاثاء 30 يوليو/ تموز الجاري، مضيفًا أن المراسم ستقام بحضور مسؤولين وشخصيات محلية، بالإضافة إلى ضيوف أجانب من دول مختلفة.
وأقامت إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي
، في 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمال غربي البلاد.
ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.