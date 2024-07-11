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الكرملين: توسع "الناتو" في أوكرانيا تهديد غير مقبول لأمن روسيا
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الصين: على "الناتو" معرفة مكانه
الصين: على "الناتو" معرفة مكانه
سبوتنيك عربي
أفادت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بيان لها، أن الصين تدعو حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى ألا يصبح أداة للهيمنة على الدول الكبيرة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T08:20+0000
2024-07-11T08:21+0000
العالم
الصين
الناتو
حلف الأطلسي
سياسة
سياسة خارجية
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وجاء في البيان الصيني أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي منطقة للتنمية السلمية، وليست ساحة للألعاب الجيوسياسية".وأشار البيان إلى أن "الصين تدعو الناتو إلى معرفة مكانه، والالتزام الصارم بموقعه كمنظمة دفاعية في منطقة شمال الأطلسي، وعدم الإخلال بالسلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعدم التحول إلى أداة للهيمنة على الدول الكبيرة".ونوّه البيان، إلى أن بكين نصحت حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتفكير في تصرفاته في الصراع الأوكراني واتخاذ خطوات لحل المشكلة، وتابع البيان: "ننصح الناتو بالاستماع بعناية إلى الحكم العادل للمجتمع الدولي والتفكير بعمق في تصرفاته واتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الوضع وحل المشكلة، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين".كما لفتت البعثة الصينية الانتباه إلى أن الإعلان عن قمة الناتو في واشنطن، مليء بعقلية الحرب الباردة والخطابات العدائية، وفي الجزء الخاص بالصين فهو مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والافتراء.وأكد الدبلوماسيون الصينيون أن الأزمة الأوكرانية لا تزال مستمرة، والمجتمع الدولي يرى بوضوح من الذي يصب الزيت على النار ويستغل الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية.وينص الإعلان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي عقدت في الولايات المتحدة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، على أن أعضاء الحلف يدعون الصين إلى الدخول في حوار للحد من المخاطر الاستراتيجية، في حين أنهم منفتحون على التفاعل مع بكين. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين، وفقاً للدول الأعضاء في التحالف، "خلق تحديات نظامية للأمن الأوروبي الأطلسي"، وأكدوا أن الصين تلعب الآن دورا حاسما في الصراع الأوكراني من خلال "تقديم دعم واسع النطاق للمجمع الصناعي العسكري الروسي".الناتو: من المبكر الحديث عن انضمام أوكرانيا للحلفخبير صيني يعلق على لقاء شي جين بينغ مع أوربان في بكين
https://sarabic.ae/20240711/الصين-تعارض-بشدة-إعلان-قمة-حلف-الناتو-المليء-بالأكاذيب--1090680881.html
https://sarabic.ae/20240710/بكين-تعارض-استخدام-الناتو-لقضايا-البؤر-الساخنة-الإقليمية-لتشويه-صورة-الصين-1090680083.html
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العالم, الصين, الناتو, حلف الأطلسي, سياسة, سياسة خارجية
العالم, الصين, الناتو, حلف الأطلسي, سياسة, سياسة خارجية

الصين: على "الناتو" معرفة مكانه

08:20 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 08:21 GMT 11.07.2024)
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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أفادت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بيان لها، أن الصين تدعو حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى ألا يصبح أداة للهيمنة على الدول الكبيرة.
وجاء في البيان الصيني أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي منطقة للتنمية السلمية، وليست ساحة للألعاب الجيوسياسية".
وأشار البيان إلى أن "الصين تدعو الناتو إلى معرفة مكانه، والالتزام الصارم بموقعه كمنظمة دفاعية في منطقة شمال الأطلسي، وعدم الإخلال بالسلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعدم التحول إلى أداة للهيمنة على الدول الكبيرة".
ونوّه البيان، إلى أن بكين نصحت حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتفكير في تصرفاته في الصراع الأوكراني واتخاذ خطوات لحل المشكلة، وتابع البيان: "ننصح الناتو بالاستماع بعناية إلى الحكم العادل للمجتمع الدولي والتفكير بعمق في تصرفاته واتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الوضع وحل المشكلة، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين".
كما لفتت البعثة الصينية الانتباه إلى أن الإعلان عن قمة الناتو في واشنطن، مليء بعقلية الحرب الباردة والخطابات العدائية، وفي الجزء الخاص بالصين فهو مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والافتراء.
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
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وأكد الدبلوماسيون الصينيون أن الأزمة الأوكرانية لا تزال مستمرة، والمجتمع الدولي يرى بوضوح من الذي يصب الزيت على النار ويستغل الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية.

وخلصت البعثة إلى أن "الصين تتخذ موقفًا صادقًا ومنفتحًا بشأن القضية الأوكرانية، وهو موقف يهدف إلى تعزيز السلام والمفاوضات والتسوية السياسية، وهو ما حظي باعتراف واسع النطاق وتقدير كبير من قبل المجتمع الدولي".

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أمس, 21:57 GMT
وينص الإعلان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي عقدت في الولايات المتحدة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، على أن أعضاء الحلف يدعون الصين إلى الدخول في حوار للحد من المخاطر الاستراتيجية، في حين أنهم منفتحون على التفاعل مع بكين.
وفي الوقت نفسه، تواصل الصين، وفقاً للدول الأعضاء في التحالف، "خلق تحديات نظامية للأمن الأوروبي الأطلسي"، وأكدوا أن الصين تلعب الآن دورا حاسما في الصراع الأوكراني من خلال "تقديم دعم واسع النطاق للمجمع الصناعي العسكري الروسي".
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