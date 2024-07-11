https://sarabic.ae/20240711/باحث-في-الشأن-الأوروبي-العقوبات-على-الصين-لا-جدوى-منها-والاقتصاد-الأوروبي-ينهار-1090703654.html

باحث في الشأن الأوروبي: العقوبات على الصين لا جدوى منها والاقتصاد الأوروبي ينهار

باحث في الشأن الأوروبي: العقوبات على الصين لا جدوى منها والاقتصاد الأوروبي ينهار

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الأوروبي، خالد زين الدين، اليوم الخميس، أن العقوبات والمضايقات التي تفرضها وتمارسها أوروبا على الصين ستنعكس سلبًا على الاتحاد الأوروبي، على... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T13:53+0000

2024-07-11T13:53+0000

2024-07-11T13:53+0000

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وقال زين الدين في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك أي رؤية أو استراتيجية معينة لسياساته الخارجية بل ينفذ ما يُملى عليه من الإدارة الأمريكية".وأضاف زين الدين أن "الولايات المتحدة أوعزت بسلسلة إملاءات على الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى زيادة التوتر بين أوروبا والصين، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية تريد أن تُبقى سيطرتها على العالم وهي تستخدم المؤسسات الدولية كورقة ضغط على كل الدول لاستمرار مشروعها التوسعي والسيطرة على ثروات الدول".وأشار زين الدين إلى أن "هناك تململا كبيرا لدى الرأي العام الأوروبي من المظلة الأمريكية وخضوع قادة هذه الدول للإملاءات الأمريكية وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الانتخابات الأوروبية".واعتبر زين الدين أن "ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من ناحية تضييق الخناق على الشركات الصينية سيتسبب بخسارة كبرى لهذه الدول على اعتبار أن الصين شريك تجاري كبير لأوروبا، إضافة إلى حاجتها الملحة للأسواق الصينية".بكين: أمريكا تروج معلومات مضللة عن الدعم الصيني لروسياالصين تعلن معارضتها الشديدة لإعلان قمة حلف الناتو "المليء بالأكاذيب"

https://sarabic.ae/20240706/خبير-رسوم-أوروبا-على-السيارات-الصينية-جزء-من-الحرب-الاقتصادية-ضد-الصين--1090543677.html

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