https://sarabic.ae/20240712/كاتب-وباحث-سياسي-أميركا-تخشى-من-مواجهة-مباشرة-مع-روسيا-وتعمل-على-توريط-أوروبا-بشكل-أكبر--1090726407.html

كاتب وباحث سياسي: أميركا تخشى من مواجهة مباشرة مع روسيا وتعمل على توريط أوروبا بشكل أكبر

كاتب وباحث سياسي: أميركا تخشى من مواجهة مباشرة مع روسيا وتعمل على توريط أوروبا بشكل أكبر

سبوتنيك عربي

أكّد الكاتب والباحث السياسي سركيس أبوزيد، أن "الهدف من المخطط الأميركي من نشر منصة صواريخ بالستية في ألمانيا، هو توريط أوروبا بشكل كامل منعًا لأي تقارب روسي... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T08:51+0000

2024-07-12T08:51+0000

2024-07-12T08:51+0000

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وأضاف أبوزيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الاستفزازات الأميركية ستؤدي إلى تدمير العالم، لا سيما وأننا نعيش اليوم شكلا من أشكال الحرب العالمية الثانية بعد إدراك الولايات المتحدة الأميركية أنها خسرت نفوذها وسيطرتها على العالم"، مشددًا على أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد الحد من النفوذ الروسي، لكنّها تتخوف من الدخول في مواجهة مباشرة مع موسكو".وحول موقف المجر في قمة الناتو، قال أبوزيد إن "المجر لطالما كانت تتميز بمواقفها المطالبة دائما بالسلم لأنها لا تريد توريط أوروبا في معارك عبثية، وهذا الصوت المجري قد يعرضها إلى ضغوطات أميركية، وهو ما لن تسمح به روسيا على اعتبار أن أمنها من أمن المجر".إعلام: ألمانيا تبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى تطال الأراضي الروسيةالقوات الروسية تدمر مستودعا عسكريا سريا في أوديسا

https://sarabic.ae/20240712/إعلام-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-تقلص-من-احتمال-التوصل-إلى-التسوية-السلمية-للصراع-1090725022.html

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